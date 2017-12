Dejan varados a los estudiantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Salir temprano en la tarde ayuda poco a los alumnos del Conalep Plantel I, ubicado en el Parque Industrial, pues en ocasiones esperan hasta una hora y media el transporte público y no los levanta porque viene lleno.



Esta situación la viven todos los días los estudiantes que han optado por pedir "raite" o caminar por la carretera Sahuaripa hasta sus casas, exponiéndose a un gran peligro en la oscuridad.



Alfonso López, vocero de Vigilantes del Transporte, comentó que este problema es viejo; y que en la parada de camión por fuera de Conalep I han llegado a contar más de un centenar de usuarios.



"Por muchos años ha habido problemas con el exceso de usuarios en esa área, la autoridad lo sabe, todo mundo lo sabe, pero no se está haciendo absolutamente nada; en las horas que salen los muchachos, es muy común ver alrededor de 100 a 150 muchachos en la parada y te estoy diciendo porque los contamos", aseguró.



Por ahí circulan las Líneas 4 Centro y 4 Periférico, pero la falta de transporte en esta área de la ciudad ha hecho que no se den abasto las unidades y dejen en las paradas a los alumnos que esperan el camión para llegar a sus casas.



"El problema más grande es en el Conalep I, porque ya vienen los camiones llenos del Conalep III y de los estudiantes que están en la UTH y obviamente no se para porque ya viene atascado de jóvenes", detalló Alfonso López.



Pasan llenos



Paola Escalante, estudiante del quinto semestre de Conalep I, comentó que hasta una hora ha llegado esperar el camión y a veces no se detiene porque van llenos.



"Hay veces que de aquí nos vamos a las 8, 8:30 de la noche por lo mismo, sólo pedimos que piensen más en nosotros porque también queremos llegar a nuestras casas", mencionó.



Cuando no pasa el camión, algunos alumnos optan por irse de "raite" y se suben en las cajuelas de los carros o se van a pie, relató Ángel Encinas, estudiante del tercer semestre en Conalep I.



"No se me hace justo que no nos quieran levantar y es que viene lleno de más arriba y a nosotros nos dejan tirados y pues, ni modo que siempre estemos pagando Uber o taxi para ir a nuestras casas, a mí hay veces que me ha tocado irme de ‘raite’ en las cajuelas de los carros", comentó el afectado.



Los alumnos de Conalep esperan que pronto la situación del transporte público se arregle, pues están en constante peligro, por la falta de camiones y de la iluminación de las calles aledañas al plantel.