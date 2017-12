Hace mucho frío en las vías del tren

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las casas de cartón y madera sobresalen a orillas de las vías del tren, el frío hierro traspasa los desgastados zapatos de algunos habitantes de la Ampliación El Ranchito, y el helado viento es más fuerte en esa parte de la ciudad.



Con muchas necesidades es la vida de Adriana Martínez, una joven madre de 36 años, que vive muy cerca de las vías del tren y asegura que es la parte más helada de El Ranchito, debido a la cercanía con la presa.



Su blanca casa destaca de las demás, pero a pesar de que está cubierta aún le hacen falta arreglos; sus paredes son de madera con algunas partes perforadas, y el techo de lámina y de lona, tampoco ayuda mucho.



"Esta es mi casa y está hecha de lona, de cartón, madera, de todo y es muy fría, hace poco la construimos, de a poquito fuimos haciéndola y es que lo helado sí se mete mucho a la casa", aseguró.



La familia de Adriana está conformada por seis personas: Ella, su esposo e hijos; tan sólo tienen seis cobijas para protegerse, pero estas no son lo suficientemente abrigadoras.



"Ahorita nos la llevamos todos arropados con cobijas porque casi no tenemos y es que somos como seis en la casa y tenemos máximo seis cobijas para todos; los que vivimos en El Ranchito nos hacen falta muchas cosas, porque aquí son puras casitas de cartón.



"Hay veces que sólo comemos frijoles, tortillas de harina y café, y hay veces que ellos me dicen que haga avena o cosas calientes y los chamacos se ponen a atizar para aguantar el frío", aseveró.



La madre de familia espera que pronto la ayuda llegue hasta ellos pues necesitan más que cobijas para esta temporada, como ropa, zapatos y despensas.