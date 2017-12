Habrá en 2 años 800 trabajadores en vías de jubilarse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dentro de dos años serán alrededor de 800 trabajadores de la Universidad de Sonora afiliados a los sindicatos de académicos y empleados que estarán en posibilidad de realizar su trámite de jubilación.



Ismael Arredondo Casillas, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), señaló que este año quedaron pendientes 40 trabajadores los cuales ya habían cumplido sus 35 ó 40 años de servicio, los cuales desde el año pasado esperan respuesta.



"De 69 casos que teníamos para este año, salieron 40 este primero de diciembre, algunos de ellos estaban esperando respuesta por parte del Isssteson desde noviembre del año pasado y no se les había resuelto nada", comentó.



El líder gremial de los trabajadores indicó que se había firmado un convenio, sin embargo esta respuesta no es la forma de resolver el problema de forma definitiva, ya que la dependencia argumenta que no se cuenta con el recurso suficiente.



Por su parte, Cuauhtémoc González Valdez, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), manifestó que este año se resolvieron 69 casos de jubilación a docentes, sin embargo faltan 32 más.



"Esperamos que el otro año nos pongamos al corriente con las cifras, algunos maestros esperaban el trámite desde hace dos años, pero los que quedan pendientes son recientes de este año", dijo.



González Valdez manifestó que dentro de dos años alrededor de 400 trabajadores académicos estarán en posibilidad de jubilarse, pero algunos de ellos continúan con sus actividades académicas a pesar de ya poder tramitar su jubilación.