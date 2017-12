Piden recuperar cartera sin condonar deudas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Líderes empresariales, regidores de las distintas facciones, representantes de usuarios y del consejo consultivo, coincidieron que Agua de Hermosillo debe recuperar o depurar la cartera vencida sin condonar deudas, ir contra morosos y no incrementar la tarifa.



Depurar la cartera vencida sin condonar la deuda a los morosos y agotar todas las vías para recuperarla, serían las acciones justas que tendría que hacer Agua de Hermosillo para recuperar el recurso económico, coincidieron líderes empresariales.



Marceolo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte, puntualizó que la depuración servirá para reflejar la realidad financiera del organismo operado y que habría que evaluar la cartera por niveles de probabilidad de cobro.



"Cuidar que realmente sean cuentas incobrables y sobre todo evitar en el futuro que se repita esta situación", expresó.



Martín Zalazar Zavala, presidente de la Canacope en Hermosillo, indicó que la situación se percibe preocupante, ya que por un lado se tiene un aumento en las tarifas y por el otro se perdonan las deudas.



"Como usuario no se me hace justo que estén condonando a los morosos, hay que usar todas las facultades o áreas que tiene el Ayuntamiento para exigir el pago de esos adeudos", acentuó el líder empresarial.



Mirtha Alvarado Verdugo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo, externó que la cartera realmente irrecuperable tendría que pasarse a un especial de cuentas incobrables, mientras que la de usuarios morosos habría que recuperarse.



"No se trata de condonar la deuda, es enfocarse en recuperar la cartera real de usuarios morosos ya que se necesita el recurso de Agua de Hermosillo", subrayó la líder de la Canaco.



Responsabilidad



La autoridad municipal es responsable de la situación actual de la cartera vencida de Agua de Hermosillo, fruto de una ineficiencia para canalizar al usuario hacia el compromiso y obligación de pagar el servicio, afirmó Ignacio Peinado Luna, representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo A.C.



"Consideramos que se deben focalizar en recuperar la cartera vencida y evitar los aumentos a la tarifa; el hecho de que haya una cartera vencida tan elevada es estrictamente responsabilidad de la autoridad municipal ante sus deficiencias.



"La autoridad municipal, sobre todo en Hermosillo, debería enfocar un plan de trabajo direccionado precisamente a recuperar la cartera vencida, pero en serio, no simulaciones: Se necesita un operativo que realmente sea efectivo", afirmó.



El problema radica en buena medida en que a través de campañas se ha acostumbrado al usuario moroso a acumular facturaciones, para luego ofrecer descuentos extraordinarios que promueven la cultura de no pago, consideró Peinado Luna.



"Habrá gente de muy escasos recursos que están dentro de esa cartera vencida, pero para ellos hay esquemas como tarifa social; pero muchos otros pagan porque no quieren hacer el esfuerzo.



MOROSOS



Aunque en diversas ocasiones el titular del organismo operador, Renato Ulloa Valdez, ha manifestado que la mitad de la cartera es incobrable debido a que se trata de terrenos baldíos o casas abandonadas, regidores piden una sectorización de los deudores.



Rosa Elena Trujillo, regidora de Movimiento Ciudadano, indicó que aun cuando no se ha presentado esta propuesta de cancelar la mitad de la cartera es necesario que la paramunicipal presente una sectorización e información clara sobre los montos de adeudo.



Rosa Elena Trujillo, regidora de Movimiento Ciudadano, expresó que ha solicitado al organismo información sobre tarifas comerciales y domésticas, cuáles son los sectores donde se debe más agua y a cuánto ascienden los montos reales de los adeudos, pero hasta el momento no ha recibido esta información.



El regidor de Morena, Pedro Rivera Sinohui, manifestó que si se muestra que esta parte de la cartera que asciende a más de 700 millones de pesos es irrecuperable estaría a favor de cancelarla.



"El director del organismo nos explicó que es como una bola de nieve, que la cartera sigue creciendo y que es irrecuperable, si es así, estoy a favor de que se reestructure la cartera vencida y que se transparente la otra parte cobrable", recalcó Rivera Sinohui.



Grandes deudores



Rivera Sinohui añadió que habría que verificar que esa parte incobrable no se trate de grandes deudores como empresas que puedan resultar beneficiadas con esta cancelación.



César Rascón Muñoz, coordinador de los regidores del PAN, dijo que hay otros mecanismos para recaudar más fondos que el aumento.



Se buscó a los regidores del PRI, pero no se pudo localizarlos para conocer su postura.



El presidente del consejo consultivo de Agua de Hermosillo, José Othón Ramos, aseveró anteriormente que la cartera vencida del organismo ronda los mil 500 millones de pesos, pero solo el 50% es cobrable.



"La cartera vencida ha ido creciendo alrededor de mil 500 millones, pero la mitad es incobrable", apuntó.