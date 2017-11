Pasan difícil momento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pequeño Vicente Antonio, un niño de 2 años de edad que vive con parálisis cerebral, estuvo internado en el Hospital Infantil cerca de un mes, producto de una crisis convulsiva; por fortuna ya fue dado de alta, pero su familia, originaria de Navojoa, no tiene recursos para subsistir.



En Hermosillo se encuentran Sara Evelia, Vicente y María Andrea, madre, padre y abuela del niño, y se quedarán en la capital un tiempo más, pues próximamente el niño tiene cita en medicina interna y no tienen dinero para ir y volver.



"Estábamos durmiendo afuera del DIF, pero una señora que trabaja en una de las taquerías de enfrente, nos llevó a vivir a su casa por el tiempo que estuviera el niño en Hermosillo", narró Vicente García Álvarez, de 45 años, padre del pequeño.



Sus días aquí han sido complicados, porque a pesar de que ahora tienen un techo bajo el cual dormir, siguen pasando carencias en lo más básico, como en la alimentación, particularmente la del pequeño Vicente, pues tiene una gastrostomía y requiere alimento especial, ya que además padece desnutrición severa.



Los esposos caminan largos trayectos desde la casa hasta el Centro de la ciudad, donde buscan el apoyo de la gente para poder comer, pues tampoco tienen dinero para usar el transporte público; esto se complica cuando Evelia sufre también crisis convulsivas.



"A pie nos vinimos y sin desayunar… está lejos y Evelia se convulsionó ahorita en la calle, dice su mamá que eso le pasa desde que tenía 8 años; al niño le pasó también y perdió la vista, las manos y los pies se le engarruñaron, estaba todo torcidito, ahorita apenas empezó a abrir las manitas", contó Vicente.



"La gente nos empezó a apoyar y con eso nos mantenemos, pero ahorita ya se le va a acabar el alimento al niño y no tenemos cómo comprar más, necesita su leche especial", explicó Sara Evelia Valenzuela Navarro, de 26 años, madre del niño.