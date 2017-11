Origina problemas una casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vivienda en estado de abandono ha causado grandes molestias a habitantes de la colonia El Mariachi, pues además de la basura acumulada, es utilizada como guarida de vándalos.



Rosita Leyva, habitante de la zona, comentó que desde hace varios años la vivienda ubicada en las calles Sonora y Ures se encuentra en el mismo estado, por lo que han pedido la intervención de las autoridades municipales para erradicar este foco de inseguridad y contaminación.



"Hace muchos años está así, ya se está cayendo la casa y no hacen nada, se meten vagos y es mucha basura la que hay, llueve y crecen las ramas y ahí se quedan, nadie limpia", expresó.



Los vecinos recalcaron que no conocen a los propietarios del inmueble, pero pidieron una pronta acción para evitar la proliferación de moscos, insectos y la presencia de personas ajenas en el lugar.



"Deberían hacer algo con esta casa, pero no es la única, hay muchas como esas, se meten los vagos a refugiarse y es un cochinero, como no sabemos de quién es, pues no se limpia y así se queda todo el año", detalló.