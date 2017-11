Aterran menores a colonias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Menores de edad tienen aterrados a los residentes de las colonias Las Pilas, La Matanza, Hacienda de la Flor y parte del Proyecto Río Sonora, señalaron vecinos que piden a las autoridades mayor vigilancia en el sector y se castigue a los culpables de delitos.



A raíz de que dos turistas provenientes de Durango fueron asaltados y apuñalados frente a la colonia Las Pilas, y uno de ellos perdió la vida, vecinos del lugar aseguraron que es "el pan de cada día" y ese tipo de delitos nunca se castiga, ya que la mayoría los cometen menores de edad.



"Ya estamos cansados hasta de decir que esto pasa a diario, esto no es nuevo, a cada rato asaltan a la gente, más en el bulevar (Francisco Serna), desde que está el Galerías son incontables las veces que han asaltado y las autoridades no hacen nada", expresó uno de los vecinos.



La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer en un comunicado de prensa que fueron dos adolescentes de 14 años de edad y uno de 16, los presuntos responsables de los hechos ocurridos en la tarde del pasado sábado y que todos ellos están bajo su resguardo.



TODOS LOS CONOCEN



Consternados por la situación, habitantes de las colonias ubicadas en las inmediaciones del Cerro de la Campana, destacaron que los detenidos son bien conocidos por todos y junto con otro grupo de menores, son los que se reúnen todas las noches a cometer actos ilícitos.



"Ya nadie va al parque porque ahí se la llevan en bola, puedes venir a las 7 de la tarde y ahí van a estar, incluso a dos de ellos los agarraron en Guaymas con un carro robado, se lo quitaron a una persona con machete en mano y supuestamente los metieron al Itama", destacó uno de los reportantes.



La zona que más se considera como "peligrosa", dijeron, es el tramo del bulevar Serna a la altura de la calle California, ya que desde que pusieron un semáforo, han visto cómo asaltan a los conductores y los abordan con machete en mano, aprovechando que hacen alto.



NO SABÍAN



Antonio Salcedo Puente, comisario jefe de Seguridad Pública Municipal, comentó que no tenían conocimiento de los asaltos y robos a transeúntes, tal y como los vecinos comentaron, pero exhortó a los ciudadanos a denunciar al 911 cuando se percaten de algo.



"Fíjese que no y la verdad estuvimos hace un mes aproximadamente entrando en ese sector de La Matanza y lo que es lo mismo en todas las colonias, los padres de familia cobijan a los menores cuando vamos a actuar y no dejan a la Policía hacer nuestro trabajo", dijo.



Se llama a padres de familia, agregó, a no "solapar" la conducta de sus hijos.



HAN PEDIDO APOYO



El servidor público destacó que el gerente del hotel ubicado en Vado del Río y California se ha acercado a las autoridades para solicitar apoyo, ya que han sufrido agresiones de delincuentes de ese sector.



"Por medio de la Policía Turística hay un acercamiento con los hoteles; anteriormente sí tenemos casos y reportes del gerente de ese hotel, que eran atacados con piedras por personas de aquel lado de la colonia, pero con los operativos ha bajado la incidencia en ese tema", indicó.



Se reforzará la vigilancia en el sector, añadió, y se reitera la convocatoria a la participación ciudadana de reportar al 911 cualquier anomalía.