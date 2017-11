Desconocen la hazaña de Jesús García

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A 110 años del acto heroico de Jesús García Corona, algunas personas dijeron no saber que hoy 7 de noviembre se conmemora el acontecimiento que conmovió a la sociedad sonorense.



Jesús García es conocido por conducir la famosa "Máquina 501", la cual se estaba incendiando y llevaba en algunos de sus vagones carga de dinamita, por lo que decidió entregar su vida para salvar el pueblo de Nacozari de García.



Pese a ser una fecha representativa para el Estado, son pocas las personas, entre niños y adultos, las que la recuerdan y tienen presente el motivo por el cual es importante el 7 de noviembre.



"Creo que tiene que ver con un accidente en un tren que explotó, pero no recuerdo muy bien", comentó Ernesto, quien cursa el sexto año de primaria en la escuela Leona Vicario, ubicada en la colonia Centro.



Algunos adultos consultados no supieron qué se celebra en esta fecha.