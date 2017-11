Entra el mal olor a casas y kínder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fuga de aguas negras es causa de molestias entre vecinos de la calle Sierra Colorada, en la colonia Solidaridad, y aseguran que lleva alrededor de tres meses, lo cual les preocupa pues en la vialidad también se encuentra el Jardín de Niños Tomás Grijalva Dávila.



El problema se ubica entre las calles Sierra del Campanero y Sierra Oscura, y no parece tener fin, ya que a pesar de que la fuga ha sido reparada en repetidas ocasiones sigue brotando el agua sucia, por lo que vecinos piden una pronta solución.



Francisca Coronado, vecina afectada, comentó que se mantienen preocupados pues considera que la fuga es un foco de infección e incrementa su peligrosidad al estar cerca de un plantel escolar.



"Es una peste y mucho conflicto porque enfrente hay un kínder; ya no halla la gente qué hacer por la peste y como quiera es un foco de infección, aparte hay un basurón imagínense con la fuga esa y el cochinero de enfrente qué se puede esperar", aseguró.



Todo parece indicar que el problema de la fuga se vuelve más conflictivo cada día, pues además de que los vecinos y los pequeños del jardín respiran a diario la peste, han visto heces fecales que viajan en el agua.



"Ya no hallamos qué hacer porque es una peste, hay veces que pasa el excremento por el agua, pobres chamacos que se están tragando el olor y ni se diga de nosotros que ahí andamos tapándonos la nariz cuando pasamos por aquí, ojalá ya la repararan lo más pronto posible", mencionó Marisol Gamboa, vecina de la colonia Solidaridad.