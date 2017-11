"Ley Pano" es viable y necesaria: Stjes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante el reclamo ciudadano a causa de la inseguridad en elEstado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora (Stjes), considera que es viable y, además, necesaria la propuesta de Epifanio "Pano" Salido de incluir la prisión preventiva para delitos como el robo a casa habitación, comercio y de automóviles.



Francisco Gutiérrez Rodríguez señaló que había que hacer algo, pues quedarse inmóvil ante la inconformidad de los ciudadanos es no entender la misión del funcionario público.



"Aparentemente esto no tenía otra solución, y yo lo dije alguna vez, más que esperar a que los diputados federales reformaran el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero Pano y su gente, siendo muy creativos y atendiendo el reclamo social, una irritación social muy obvia, que habría que ser muy necio para negarla, encontraron una rendija que no es muy grande ni terminante, pero la encontraron", mencionó.



"Ellos echaron a andar un tema que seguramente creará polémica", añadió Gutiérrez Rodríguez,"pero la otra opción era permanecer sin hacer nada y esa opción nunca es recomendable, hay que poner la bola en movimiento para que sucedan cosas y están sucediendo".



Dijo preferir, que en su caso, si los tribunales federales llegaran a fallar los asuntos dijeran que la reforma está mal, o simplemente quedarse esperando algo que puede o no suceder en el Congreso de la Unión.



"Si se robaran entre los ladrones a lo mejor no tuviéramos la preocupación", apuntó, "pero sentirnos inseguros en nuestro propio domicilio es el colmo; nos ha sucedido con gente muy cercana a nosotros, incluso con funcionarios del Poder Judicial y si creen los puristas del nuevo sistema que un robo a casa habitación no altera la salud mental de la gente es que no les han robado en su casa".



Dijo entender, además de considerar saludable, que haya voces discordantes, pues de eso se trata la democracia pero su postura como funcionario es que hay que atender el reclamo social, es el mejor termómetro que puede tener un funcionario.