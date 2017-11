Sonora y BC, son zonas endémicas en tuberculosis: Salud

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Un total de 763 casos nuevos de tuberculosis se han registrado durante el 2017, mismo periodo cuando fallecieron 45 personas a causa de este padecimiento, detalló Gilberto Ungson Beltrán.



El titular de la Secretaría de Salud en la entidad puntualizó que en promedio, en Sonora se presentan entre 900 y mil nuevos casos por año, y que actualmente la mortalidad por esta infección bacteriana es de un deceso por cada 21 incidencias.



"Sonora y otros estados de la zona, especialmente Baja California, son endémicos en tuberculosis por diferentes razones; por un lado está el tipo de suelo y clima, y por otro, el fenómeno migratorio tan intenso que nosotros tenemos, tanto de personas que llegan al Estado a trabajar, como aquellas que van de paso", explicó.



Es importante destacar que en la entidad sólo muere un individuo por cada 21 casos que se registran, reiteró Ungson Beltrán, cuando el promedio a nivel nacional es de un fallecimiento por cada 10 personas con tuberculosis.



"Estamos logrando mejores diagnósticos, más oportunos y mejores tratamientos que derivan en menor mortalidad", acentuó, "no solamente tenemos menos casos, a los pacientes los estamos buscando, vamos a los diferentes espacios donde tenemos riesgo".



Precisó que la Secretaría de Salud tiene identificadas las zonas y los polígonos poblacionales donde se tiene un mayor riesgo para adquirir tuberculosis, mismos que no especificó; ahí se realiza una búsqueda intencionada, principalmente en toda persona que lleve más de dos semanas con tos y fiebre.



"Tenemos capacidad diagnóstica en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, para correr las pruebas y comprobar que en efecto sea tuberculosis.



También, suficientes tratamientos para cualquier persona que sea diagnosticada y así cumplir con el mandato nacional de otorgar los tratamientos de forma gratuita", externó.



La incidencia actual no es un número para alarmarse, pues está disminuyendo de manera importante la mortandad y continúan llevándose a cabo acciones enfocadas en su reducción, apuntó.



"Ahorita el esfuerzo nos hace encontrar más casos, está disminuyendo de manera importante es la mortalidad, esto derivado precisamente del seguimiento, diagnóstico oportuno y del tratamiento", afirmó.



Hermosillo es uno de los municipios más afectados por este padecimiento, agregó, además de otros donde es constante el desplazamiento de la población, los cuáles no determinó.