Molesta a ciudadanos que circulen autos sin placas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante el incremento del número de vehículos que circulan sin placas en Hermosillo, los ciudadanos manifestaron su preocupación y descontento: Hay a quienes no les interesa el Estado de Derecho, dijeron, mientras que la autoridad tolera esta situación.



"A la gente no le interesa el Estado de Derecho en México", dijo Juan Miguel Rivas, taxista, "eso salvo cuando nos toca, ahí sí exigimos a la autoridad, pero todos tenemos la obligación de cumplir; aquí el origen es el vacío de autoridad, tampoco les interesa, porque no hay una vigilancia".



Durante2016, se registró una incidencia de 7 mil 741 autos sin láminas de identificación; este año, en nueve meses -de enero a septiembre-, se contabilizaron 12 mil 535 carros circulando en Hermosillo en estas condiciones.



HAY TEMOR



El principal temor de los hermosillenses es sufrir algún choque, asalto o situación relacionada con un vehículo sin placas, que éste se dé a la fuga y no responda al afectado, por lo que piden a las autoridades ser más exigentes.



"Si te dan un golpe, no sabes ni quién fue porque no traen placas a la vista", dijo Salvador Rubio, comerciante, "las autoridades deben prestar más atención en ese aspecto; deben parar y multar para que las saquen y así estar todos parejos".