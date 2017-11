Apoya Grupo Madrugadores reformas a recicladoras promovidas por David Palafox

Hermosillo, Son()

El diputado David Palafox Celaya se reunió con el Grupo Madrugadores de Hermosillo, donde encontró coincidencias en el beneficio que ha traído en materia de seguridad para la entidad la serie de reformas que se aprobaron en el Congreso del Estado modificando el Código Penal y las Leyes que rigen el funcionamiento de casas de empeño, yunques y recicladoras.



El diputado Palafox explicó que el hecho de que se hayan regulado con mayor fuerza las leyes que regulan las casas de empeño y la de yunques y recicladoras; así como la creación de un artículo en el Código Penal para responsabilizar a los propietarios y trabajadores en caso de permitir la venta de un artículo robado, ha bajado notablemente los índices de robos a casa habitación, vehículos y escuelas en los principales municipios sonorenses, como demuestran las últimas cifras recabadas por la Fiscalía General, en donde se establece han disminuido hasta un 35% las denuncias interpuestas por estos delitos.



BUENOS RESULTADOS



Alejandra Millán, presidenta del grupo Madrugadores, coincidió en que la medida ha dado buenos resultados, y en este Grupo donde se dan cita empresarios, líderes sociales y periodistas, se mostró de acuerdo y se ofreció para socializar estas reformas, y ser portavoces de la sociedad para buscar que no se confunda todo esté trabajo en favor de la seguridad de los sonorenses.



"Estas reformas tuvieron como objeto cerrar el mercado a los ladrones, combatir los altos índices de robo a casa habitación. Pero como se han pisado intereses hay gente que no piensa como la mayoría de nosotros y quieren confundir y denostar las acciones y el objetivo con el cual se ha trabajado para tener estas leyes", aseveró David Palafox.



La ley es general y correcta: David Palafox



"La Ley es general, correcta y no se pueden hacer leyes que fomenten la indigencia", aseveró el diputado local, David Homero Palafox Celaya explicó que los comercios a los que compete la nueva reforma que entró en vigor el pasado 12 de septiembre, han cuestionado los requisitos que son necesarios para poder realizar alguna transacción con los clientes.



Según los comerciantes, dijo, se incluyeron muchos requisitos (nueve en total) y hacen más "engorroso" su trabajo, por lo que molesta bastante a los clientes, en especial cuando se les pide el RFC a personas que no están dadas de alta en Hacienda.



"Se está considerando para que quede detallado en un reglamento, es que algunas personas que no tengan RFC; es decir, que no estén dados de alta en Hacienda, se pueda solventar de acuerdo a las Leyes Federales (Código Fiscal de la Federación) que lo establecen y permite", explicó.



Palafox Celaya destacó que el responsable de crear ese reglamento es la Secretaría de Hacienda del Estado y no el Congreso, pero la elaboración de dicha norma está en proceso y solo con ciertos artículos, como cartón, aluminio, plástico y papel, mismos que ya hayan tenido algún uso.



La ley es clara y tiene el objetivo fundamental de cerrarle el mercado a los ladrones, recalcó, y que este tipo de establecimientos operen conforme a la ley y no funjan como bodegas de artículos robados, combatiendo así el robo a casa habitación, vehicular y bienes del Ayuntamiento.