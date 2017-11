Necesita Guadalupe del apoyo hermosillense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dan las 5 de la mañana, sus ojos se abren para ver la realidad; su casa de cartón y lonas no es suficiente para soportar el frío, dos cobijas no arropan tanto para darle calor durante las heladas, pero aún así Guadalupe Acosta no pierde la esperanza.



Y es que para la vecina de El Guayacán aunque para la mayoría de los hermosillenses las temperaturas han bajado poco en estos días, comenta que se siente más en la parte alta de la invasión.



Los vientos son más intensos y fríos para quienes viven en esta parte del lugar.



Guadalupe, de 57 años, se dedica a recolectar material reciclable como alambre, cobre o botellas.



"La verdad parece que estamos en una hielera, hace mucho frío, más para acá que estamos en lo alto del Guayacán; yo me dedico al hogar y juntando ‘bachichas’: Alambre, clavo, aluminio, botellas y botes de lámina con eso me sustento, estoy sola, y yo con el frío ahí nomás me la paso, a la buena de Dios", comenta.



MUCHAS NECESIDADES



Guadalupe es muy sensible al frío y aunque asegura que vivir en el Guayacán es más tranquilo que en otras ocasiones, la vida es muy dura.



"Yo paso mucho frío, soy muy friolenta antes no me hacía ahora ya me hacen mucho las heladas. Ojalá alguien me regalara cobijas porque es lo único que yo pido para estar calentita.



"Yo tengo como unos 6 o 7 años aquí y la vida es tranquila, antes síera muy conflictiva pero no deja de ser dura, la verdad lo que les puedo decir es que nose olviden de nosotros porque tenemos muchas necesidades", señaló.



Si desea apoyar a Guadalupe Acosta puede acudir a las oficinas de esta Casa Editorial para hacer su donativo.