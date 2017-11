Era Aarón una persona alegre y positiva: Amiga de joven asesinado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una persona alegre y muy positiva, será recordado por sus amistades de la ciudad de Durango, el joven Jesús Aarón, de 24 años de edad, quien falleció el sábado en Hermosillo luego de haber sido asaltado.



En entrevista telefónica, Sofía Mijares, amiga y compañera de trabajo desde hace dos años del hoy difunto, indicó que Jesús siempre se distinguió por su disponibilidad para ayudar a las personas.



Recordó el momento de su ingreso a las instalaciones de la Canaco Durango, donde tuvo la oportunidad de conocer al hoy occiso y establecer con él un lazo de amistad que perduró siempre.



"Yo lo conocí cuando entré a trabajar a Canaco, el ya estaba ahí de encargado de la cuestión de logística de los eventos, como era la nueva siempre estuvo ahí conmigo para ayudarme en lo que se me ofreciera", comentó.



Además del amor por su trabajo, detalló que la mayor pasión para Jesús siempre fuera el baile, actividad que desempeñaba de manera semiprofesional como instructor en su propia academia. Señaló que pesar de que Aarón no era muy adepto a hablar de su familia porque se independizó muy joven, siempre estuvo al pendiente de sus padres y de sus hermanos.



Consternados con la trágica muerte de la que fue víctima que emprendió el viaje de Durango para acudir a la boda, Sofía aseguró que al igual que sus múltiples amistades estarán presentes en su funeral.



MENORES VINCULADOS A PROCESO



Julio Villavicencio Meléndrez, director de la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, indicó que los menores ya fueron vinculados a proceso en su audiencia inicial y el juez otorgó un periodo de tres meses para la investigación complementaria, en la que se pretende recaudar las pruebas necesarias para iniciar un juicio.



El fiscal especializado en delitos cometidos por menores de edad, reveló que los menores imputados no tienen antecedentes penales de gravedad y no habían ingresado al Itama, pero por lo menos uno de ellos sí había sido detenido por la Policía Municipal.



"Con el Ministerio Público no tienen ingresos, pero ellos refieren que con Seguridad Pública Municipal, uno de ellos sí había tenido problemas con cuestiones de tirar piedras y esas cosas, pero también es muy común que se cambien el nombre", apuntó.



El servidor público admitió que en esa zona de la ciudad han ocurrido una serie de hechos delictivos en los que están involucrados otros menores de edad y posiblemente los que ya fueron detenidos, pero no pudo detallar más al respecto ya que están en proceso de investigación.