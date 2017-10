Diario de una lucha contra el cáncer: Adriana Javier Saiz

(GH)

En mi caso la detección del cáncer, considero que sí fue a tiempo.



Me revisé en agosto de 2016 porque detecté que en la parte baja de la axila sentía, no una bolita, sino como una inflamación más que nada que no me dolía, pero sí era una sensación aguda. Mi ginecólogo me manda a hacer una mamografía, un ultrasonido y no salía nada.



Sigue creciendo esa situación, esa incomodidad, se le agregan calenturas repentinas que de repente me sentía caliente por dentro y escalofríos.



Lo dejaba pasar porque decía es el estrés, no comí bien, no dormí bien, quizá me vaya a dar gripe.



Cuando llego ya a agosto, septiembre, octubre, después de dos mamografías y me dicen pues no tienes nada, pero sí se te detecta una inflamación de ganglios.



Cuando llego con mi ginecólogo en diciembre, esa inflamación ya se había pasado a la mama derecha, cuando le comento que no aguantaba el dolor, mi mama ya está más grande, me ausculta, me ve que está realmente grande me mandó a urgencias a la Clínica de la Mama, llego con la doctora Elizabet Amaya, me interna el 13 de diciembre, el 14 me hacen biopsia y el 20 me entregan resultados y salió un carcinoma ductal infiltrante grado 2, un término médico que yo no entendí, sólo entendí, por lógica que el carcinoma pues era cáncer.



Obviamente me derrumbé. Me he caracterizado por ser una mujer fuerte, fui mamá soltera muchos años con cuatro hijos todos son estudiantes. Mi hija Cristina tiene 21 años, Luis Enrique y Andrea son cuates, tienen 17 y María José tiene 12 años, entonces para mí esa noticia fue totalmente desastrosa.



La verdad en cuanto leí mi caso dije: Yo me voy a morir, y pensé en ellos, ya no tanto en mí, pensé en ellos y dije Dios mío, ¿qué va a pasar?, y fue ahí cuando empecé ya el proceso que empieza por negarte de tener la enfermedad. ¿Por qué yo?, siendo una mujer que he luchado toda mi vida, que ha sacado a mis hijos adelante y de alguna manera no me considero una mala persona y dije ¿por qué a mí?

Empezamos la quimioterapia el 23 de enero de este año, mi cuerpo lo resintió bastante, tuve desmayos, bajé mucho de peso, no dormía, tenía ansiedades, me llegaban pensamientos de ¿qué va a pasar?, ¿qué es esto?, ahí entendí que era la lucha. Ahí es donde me di cuenta que la quimioterapia es la lucha.



Primero la noticia te derrumba, y te tienes que levantar porque no hay opción. Segundo, el tratamiento, que es difícil, pero es necesario.



En mayo termino las seis quimioterapias sale el resultado de patología y dice que tengo el 5% de residuo tumoral lo que significa que tenemos que seguir con tratamiento para evitar que reincida. Estoy en una etapa en la que todavía no termino, hay otras cosas más que se adhieren a todo este proceso llamado cáncer de mama.



Tomé fuerzas de Dios y de mi familia. Gracias a Dios, a sus oraciones, tengo amistades muy buenas. También he tenido oportunidad de conocer nuevas amistades, que nos hemos unido, nos hemos dado fuerza.



Hay mujeres que he conocido, que en su vida se han hecho un Papanicolau ni una mamografía. Yo les he preguntado, ¿por qué no te la has hecho?.



Como miembro de Cucas les hago un llamado a que aprovechen los carritos de las fundaciones, que se exploren, tóquense, chéquense, no se esperen a mañana, pasado, después, ¿después de qué?, muchas veces ya no hay un después.