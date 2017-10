Resguardan pelícano rescatado en Ecológico

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para evaluar las condiciones en las que se encuentra el pelícano que aseguraron supervisores de la Profepa el pasado miércoles en una vivienda de Hermosillo, el animal fue enviado al Centro Ecológico de Sonora, explicó el organismo.



Luis Arvayo Gálvez, enlace de comunicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora, detalló que aunque se habló en redes sociales de la aparición de otras dos aves acuáticas al Norte de Hermosillo, no hubo un reporte oficial.



"Los supervisores atendieron el caso del primer pelícano que recibimos, porque lo tenía una señora en su casa", comentó, "de los otros que han circulado en redes no hay nada oficial, no hemos recibido nosotros ningún reporte".



Subrayó que la mujer lo tenía en su hogar porque podía alimentarlo, pero al dejar de tener la posibilidad de mantenerlo, decidió entregarlo a la autoridad correspondiente, quien actualmente se encarga del caso.



"Está en el Centro Ecológico porque queríamos ver cómo se comportaba, porque si está muy domesticado no se puede liberar, además de que todavía no sabemos en qué condición estaba", aceuntuó Arvayo Gálvez.



Reiteró que se desconoce cuántas aves acuáticas fueron las que aparecieron en viviendas de la zona Norte de la ciudad, pero al menos la del día miércoles será evaluada y de ser posible, liberada en las playas de Bahía de Kino.