"Hay que echarle muchas ganas y darle guerra a la vida"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una caja con empanadas de calabaza, una gorra y una silla de ruedas, es lo que acompaña día con día a don Miguel Valenzuela López, de 66 años de edad, quien todas las mañanas sale a vender empanadas para llevar dinero a su hogar.



Don Miguel ha dado gracias a Dios por seguir con vida para enfrentar los duros momentos por los que ha pasado, luchar contra sus enfermedades y continuar con ánimos de seguir trabajando.



Hace apenas un año don Miguel practicaba lo que más le gustaba: Tocar el bajo sexto en un grupo norteño, con el que por mucho tiempo deleitó los oídos de personas cuando hacía sonar las cuerdas del instrumento.



"Antes de estar en silla de ruedas era músico, yo toqué mucho en un bar de la ciudad, tocaba el bajo sexto en un grupito norteño, de eso hace todavía como un año; pero ya ahorita no puedo tocar, tengo instrumentos en mi casa pero ya no me ayudan las manos".



El haber quedado en una silla de ruedas por causa de la diabetes fue difícil, pero a pesar de lo sucedido sigue con ánimos de salir adelante para ayudar a su amada esposa.



"Yo quedé en silla de ruedas porque me salió una llaga en el pie, me la curaron y me volvió a salir otra y ya me dijeron que tenían que ‘mocharme’. Yo aún tengo a mi señora y con esto nos ayudamos de perdida para un kilo de frijolitos para que no nos falten.



"A mí me enfada estar así porque hay veces que no vendo y hay veces que sí, hay que echarle muchas ganas, seguir dando guerra a la vida y no rendirse porque aún hay motivos para ser feliz", aseguró Miguel Valenzuela.



Aunque a veces resulte complicado manejar su silla de ruedas, esto no ha sido impedimento para que Miguel siga haciendo su lucha, trabajando en la venta de las ricas empanadas caseras.