Crecen los baches en Templo de Mitla

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Valle del Marqués manifestaron su inconformidad por los baches que hay en la calle Templo de Mitla, entre Mixtla y Huitzilopochtli, los cuales tienen que llenar con tierra.



Lila Urquijo, vecina, comentó que desde hace más de un mes los baches aparecieron en el lugar y se han hecho más grandes por el paso de vehículos.



"Yo creo que esos baches tienen más del mes y es que pues el paso de los carros hizo grande el hoyo, cuando llovió se deslavó un poquito el pavimento, resistió, pero luego con el paso de los carros se hicieron esos baches; tienen que pasar con mucho cuidado porque si no caen en ellos", aseguró.



La desesperación de los vecinos es tan grande que con tierra y escombro rellenan los baches de la calle Templo de Mitla para poder pasar.



"No han venido a taparlos porque a lo mejor no los reportaron; los vecinos le echaron tierra y escombro a los baches para que los carros amortigüen los golpes, por eso no se ven tan hondos", comentó Isabel Salas, vecina de la colonia Valle del Marqués.



Los colonos afectados por los baches de la vialidad solicitaron su reparación para que el problema no se agrave más en los próximos meses.