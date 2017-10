Pareja muere el mismo día a 71 años de matrimonio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tuvieron siete hijos que criaron con amor, 17 nietos y 21 bisnietos, compartieron 71 años juntos. Al final de su vida ambos dejaron este mundo, sin saberse uno del otro, con una diferencia de cuatro horas y quince minutos.



Doña Socorro Ibáñez no supo que su esposo, Antonio Gómez, había fallecido. Los hijos, con la pena a cuestas por la muerte de su padre, buscaban la manera más sutil para darle la noticia, pero su aliento no fue suficiente y no llegó a enterarse.



Antonio y Socorro seguramente se encontraron en el más allá. Tal vez se sorprendieron, o tal vez lo quisieron así, para no deshacer el lazo que los unió durante toda una vida.



Al mediodía del miércoles 3 de octubre don Antonio, de 91 años de edad, fue trasladado por sus familiares a un hospital privado de la ciudad, donde falleció a las 14:15 horas. A las 18:30 horas su esposa, de 95 años, lo alcanzó cuando se esfumó su vida en la casa donde vivía.



El matrimonio no pasó sus últimos días juntos. Las enfermedades de ambos, propias de su edad, propiciaron su separación. Los dividía una calle. El señor era cuidado por una de sus hijas en su domicilio, en la casa de enfrente vivía ella, con otra de sus hijas.



Su historia inició en Empalme, municipio de donde eran originarios. Decidieron unir sus vidas cuando corría el año de 1946 para no separarse jamás. De oficio ferrocarrilero él trabajó durante 35 años, luego se jubiló. Ella se dedicó al hogar.



"Algo que siempre le reconocimos a mi abuelo es que viniendo de un origen muy humilde, teniendo una casita, siempre trabajó muy duro y a todos sus hijos les dio profesión, trabajó 35 años en el ferrocarril", resaltó el nieto del matrimonio, Oswaldo Durán Gómez.



La señora María Isabel Gómez Ibáñez, hija del matrimonio, recordó a su madre como una mujer entregada a los



suyos.



"Era una señora muy trabajadora, de hecho hace poco todavía me preguntó que sí cuándo hacíamos tamales. Era de esas mujeres que te atendían siempre cuando llegabas a su casa, para agradar a los invitados, que no faltara nada en la casa", contó.



La muerte de dos padres, abuelos o bisabuelos, con tan escaso tiempo de diferencia, podría ser una desventura para algunos. La familia prefiere verlo como una bendición, porque don Antonio no quiso dejar en este mundo a la mujer que amó.



"Pareciera una tragedia que se nos murieron los dos abuelos en el mismo día, pero es lo opuesto", consideró el nieto, "es una bendición; quiero pensar que Dios sabía esto y se los llevó juntos".