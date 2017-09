Un sueño inspira a artista francés para crear la obra 'Kikito'

TECATE, Baja California(GH)

Un sueño en el que un niño se asomaba por la malla fronteriza entre Estados Unidos y México quedó plasmado en la obra “Kikito”, que se estará exponiendo durante un mes en la colonia Libertad, en Tecate.Ayer, el artista francés JR presentó al público de México su obra “Kikito”, la cual consta de una imagen gigante de un niño, colocada de tal forma que, cuando se aprecia desde el lado estadounidense, parece que el pequeño se asoma por el muro fronterizo.En conferencia de prensa ofrecida en Tecate, el francés explicó que desde hace años está interesado en la relación entre México y Estados Unidos, así como en la frontera que divide a ambos países.Añadió que la idea de la obra “Kikito” llegó cuando soñó a un pequeño asomándose por arriba del muro; un año después, su arte quedó plasmado en la colonia Libertad.JR aseguró que la obra no tiene fines políticos y que está abierta a la interpretación que cada persona le quiera dar.A lo largo de su trayectoria, apuntó, no ha permitido que sus obras sean financiadas por patrocinadores y “Kikito” no fue la excepción, pagando él mismo por su realización.La imagen está basada en el pequeño David Enrique, a quien el artista conoció en sus recorridos por la frontera entre Tecate y Estados Unidos.Foto: Jesús Bustamante“Kikito” estará abierta al público a lo largo de un mes sin ningún costo y, para tener una mejor vista, se recomendó apreciarla desde Estados Unidos.La obra está dentro del proyecto “Inside Out: The people’s art project”, el cual está constituido por obras en varios países.Entre los trabajos que JR ha realizado, se encuentran “28 Milímetros”, “Retratos de una generación”, “Cara a cara”, “Las mujeres son heroínas” y “Arrugas de la ciudad”.Además, sus obras han sido exhibidas en países como París, Londres, Cartagena, Bruselas, Río de Janeiro, Shangai, Los Ángeles y Miami.