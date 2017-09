El no usar cinturón de seguridad es la principal infracción

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No usar cinturón de seguridad es la principal infracción de tránsito que ha detectado el Instituto Hermosillense de la Juventud en una investigación y la que más multas origina, según datos de Seguridad Pública Municipal.



En lo que va del año Tránsito Municipal ha aplicado un total de 19 mil 818 multas por no utilizar el cinturón de seguridad, siendo junio el mes en el que más se presentaron casos con 3 mil 848 multas.



Reyna Limón, directora del IHJ, detalló en el lanzamiento de la campaña "Ponte trucha", que muchos conductores con el pretexto del calor o el tiempo, no utilizan el cinturón.



"La verdad es que no estamos acostumbrados a traer el cinturón, muchos dicen que por el calor no se lo ponen, la reacción de la gente cuando nosotros les decimos algo es que les da pena y se ponen el cinturón, pero el chiste es que lo usen siempre", expresó.



Otra de las prácticas cotidianas que realizan los conductores hermosillenses es utilizar el celular mientras conducen o se encuentran en altos, y según Seguridad Pública Municipal en lo que va del año se han aplicado 6 mil 905 infracciones por este motivo.



La campaña de educación vial consistirá en señalar a las personas que no respetan los cruces peatonales, que no utilizan el cinturón o usan el celular mientras conducen y felicitar a los que sí respeten las señales de tránsito.



"Vamos a estar en todos los cruceros, donde están los puentes peatonales, los sonorenses manejamos bien, pero tenemos que hacerlo mejor, tenemos que respetarnos mucho, respetar la distancia, la señalización, respetar al otro", recalcó Reyna.



La primera etapa se trata de que los jóvenes del IHJ se coloquen en los cruceros tres veces por semana en horarios pico y a través de mimos y pancartas se les dirá a los conductores que tomen sus precauciones.



Posteriormente se realizará una consulta ciudadana para la modificación del reglamento de tránsito y se difundirá en los mismos cruceros a través de los jóvenes, recalcó.