Representará Óscar a Sonora y a México

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En poco más de un mes, Óscar Angulo Flores, estudiante del tercer semestre del Cobach Reforma, partirá a la ciudad de Antofagasta, Chile para participar en la Olimpiada Iberoamericana de Astronomía, que se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre.



El joven, quien desde pequeño se interesó por las ciencias exactas, manifestó al cursar el primer semestre del Cobach se unió al Club de Ciencias y poco a poco fue adquiriendo y puliendo conocimientos, los cuales lo han llevado a estar calificado a participar en competencias internacionales.



"Siempre me interesaron las ciencias, y la astronomía es la más impresionante, me gusta mucho porque estudia cosas a gran escala y cuando me enteré que iba haber una Olimpiada decidí inscribirse", comentó.



Su maestro, Guillermo Careaga Cruz, indicó que Óscar ha mostrado una notable evolución en dicha materia, ya que ha tenido que implementar muchos problemas de Matemáticas y Física, además de realizar prácticas con instrumentos como telescopios.



Para Óscar viajar a Chile a su primera competencia lo pone nervioso, sin embargo confía en los conocimientos que tiene y en el estudio diario de dos a tres horas que realiza para lograr quedar en los primeros lugares.



Son cinco estudiantes mexicanos los que lograron ser seleccionados para la Olimpiada después de haber participado en la prueba Nacional en Tonantzintla, Puebla, donde en un primer filtro fueron elegidos 20 jóvenes.



TAMBIÉN A TAILANDIA



Además de esta competencia en Chile, también se está preparando para acudir a la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, la cual se celebrará en Tailandia del 12 al 21 de noviembre, y donde destacó ser de los tres finalistas mexicanos para participar.



El joven agradeció el apoyo de sus padres, así como también maestros y compañeros del Club de Ciencias, quienes lo han apoyado en la preparación para ambas competencias al igual que sistema Cobach.