Siempre al frente, nunca para atrás

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pensó que esto que vivía, era lo último. Los huecos bajo sus ojos, que eran mucho más que un par de ojeras y los pómulos hundidos casi hasta el hueso, no le decían lo contrario. Pero Hilda, al verse reflejada en el espejo del baño, se dijo a sí misma: Tú no te vas a morir.



"Diagnóstico: Carcinoma canalicular infiltrante poco diferenciado con poca permeación linfática", leyó Hilda en el papel dentro del sobre que le entregaron al salir de una biopsia.



"Bueno, ¿qué es eso?’, me dije y buscamos en Internet todo ese ‘chorizo’ que fue igual a cáncer de mama", narró.



Esa fue la primera vez que sintió miedo. De ahí en adelante, decidió que no lloraría más porque no resolvería nada: "Ponte las pilas, porque ahora empiezas a vivir con cáncer", se dijo. De allí, sólo quedó agarrar coraje para enfrentarse a la vida, lo hizo por ella y por su hijo René, un pequeño de 4 años.



Hilda Olivia Pacheco Zamora, o Loly como la llaman, es una mujer de 35 años que sobrevivió a once quimioterapias, 25 radiaciones, una mastectomía radical y cientos de entradas y salidas de consultorios médicos durante casi dos años para erradicar el tumor que crecía en uno de sus senos.



APOYO INCONDICIONAL



Hilda, como otras veinte mujeres, se acercó a Cada Historia Puede Ser Otra al ver una publicación en Facebook, porque a pesar de que su familia y sus médicos jamás soltaron su mano durante su tratamiento, necesitaba hablar con alguien más que hubiera pasado lo que ella.



Quienes participaron no son guerreras, no son luchadoras y tampoco atletas obligadas a ganar una carrera: Las pacientes oncológicas son mujeres, son seres humanos que enfrentan un proceso complicado de recuperación de la salud.



Este evento sin fines de lucro que se realizó el 26 y 27 de agosto en las instalaciones de CRIT Sonoratuvo como objetivo enriquecer y dotar de herramientas que ayuden a las pacientes con cáncer a hacer más llevadera su enfermedad, a través de talleres, pláticas y actividades especializadas.



"Ha sido una de emociones que se nos disparan para todas partes, me he sentido a gusto, cómoda, con personas que nos escuchamos entre todas y lloramos el sufrimiento de la otra, nos abrazamos, nos aplaudimos, es muy bonita experiencia", dijo.



SE SUMAN A LA CAUSA



Dentro de las múltiples actividades divididas en dos grandes sesiones de las que disfrutaron las mujeres, se contó con una sesión de maquillaje de fantasía dirigido por la artista Esmeralda García y ejecutada por un equipo de maquillistas profesionales.



Previo a la actividad, las ocho mujeres maquilladas fueron cuestionadas sobre sus gustos, fortalezas y sus miedos, lo que desembocaría una creación artística en conjunto que sería plasmada con colores en el cuerpo de cada una de ellas.



Hilda ama las mariposas y los sentimientos que le evocan al recordar a su madre y a su tía; ella no le teme a la muerte, pero sí al hecho de no ver crecer a su hijo.



Esmeralda decidió tomar este elemento de la naturaleza para enfocar su creación, añadiéndole el toque creativo después de una investigación: Los alebrijes, criaturas mitológicas del imaginario mexicano que hablan de la transformación, igual que las mariposas.



"Es una labor muy bonita que hacemos todas al intentar transformar una emoción, potenciarla a algo distinto que ella siente, que ella trae; lo que me gustaría es que al verse al espejo logren ver eso que están contado, esa es la intención", dijo.



El maquillaje de fantasía, explicó Esmeralda, existe para potenciar lo que se siente o se imagina, para transmutar una idea en una realidad y, a través de pinceladas en la piel, ser más de lo que se tiene por costumbre.



"Las mariposas, aparte de bonitas, representan libertad", dijo Hilda, "siento que por donde quiera de la vida puedo andar, me siento libre después del cáncer y más me voy a liberar después de aquí; todas seremos más ligeras, más mariposas".