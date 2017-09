Tiene miedo de que su casa se derrumbe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras vivir 52 años en una vieja casita en el cerro de la colonia 5 de Mayo, doña Carolina Ayala Rodríguez, de 67 años de edad, con gran tristeza tiene que cambiarse de vivienda ya que se encuentra en constante peligro de que se venga abajo.



Poco a poco, doña Carolina ha ido comprando con el poco dinero que gana, cemento y uno que otro bote de pintura para restaurar la casa en la que desea vivir tranquila y sin el miedo de que la construcción se le venga encima.



"Yo ya tengo 52 años viviendo aquí; toda mi vida la he pasado en este sitio y ahora mi casa se está cayendo. Trabajo en casa, hay veces que me dan 100 pesos, otras 200 y así he estado juntado para surtir mi otra casa que le faltan la ventanas, las puertas y también los accesorios del baño porque cholos me lo tumbaron".



Doña Carolina todos los días tiene que subir una altísima cuesta para llegar a su hogar, donde desde hace dos años, trabajadores de Protección Civil le dijeron que tenía que desocupar debido al peligro que corre.



"Protección Civil me dijo que me tenía que salir, eso fue hace como dos años y vinieron porque estábamos hasta el tope de agua y en peligro, algunos de los que vivían aquí arriba ya se cambiaron", aseguró.



Las lluvias y la humedad de una pila cercana a donde habita han sido causantes del deterioro del hogar de doña Carolina, quien afirmó que algunas plantas han destrozado partes de su vivienda, contribuyendo al desgaste de paredes y techo.



El mayor deseo de doña Caro, como le dicen vecinos, es poder tener a tiempo material de construcción, ventanas, puertas, accesorios para el baño y una cama para poder cambiarse de vivienda, pues está ante una bomba de tiempo.