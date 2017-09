Lo sorprenden con una despensa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una agradable sorpresa de cumpleaños recibió el estudiante foráneo Irving García Canales, del Instituto Tecnológico de Hermosillo, a quien sus compañeros le regalaron una despensa completa.



Originario de Guaymas, Sonora, se encuentra en la capital sonorense para estudiar Ingeniería de Gestión Empresarial, por lo que en ocasiones tiende a recurrir al conocimiento de sus compañeros al momento de hacer una comida.



"Les pregunto cómo se hace cierta comida, qué ingredientes lleva, también algunos de ellos me dicen que debería de comprar cierto producto en lugar de otro, entonce días antes de mi cumpleaños me decían en broma que me iban a comprar una despensa", comentó.



El joven de 19 años que cursa el primer semestre de la carrera, manifestó que al momento de ver el regalo le dio risa, debido a que pensó que no serían en serio los comentarios de sus compañeros.



A pesar de que hace un mes conoció a sus compañeros de clases, detalló que el pasado lunes 4 de septiembre, al momento de entrar a su salón, recibió el regalo en una caja azul, la cual contenía los diferentes productos comestibles y de limpieza.



El regalo le ha sido de utilidad, explicó, el presente estaba surtido de comida enlatada, sopa, papel sanitario, jugos, galletas, vasos desechables y otros productos de la canasta básica.



"Cuando abrí el regalo lo que menos esperé es que fuera una despensa, yo esperaba algo como sabritas u otra cosa, pero cuando vi lo que era sí me sorprendí, me dio risa en el momento, pero se agradece mucho porque sí son cosas que se ocupan", dijo.



La acción de sus compañeros pudo ser compartida por medio de las redes sociales, por lo que ese mismo día Irving recibió múltiples llamadas de sus padres, familia, amigos y conocidos.