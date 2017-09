Superan diariamente los retos de su propio cuerpo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"¿Distrofia muscular?", se preguntó la madre al escuchar al médico, "pues ha de ser como una gripe, ¿no? Se le va a quitar", se dijo Gabriela mientras observaba a su primer hijo, José Humberto, de apenas dos años, sin imaginar la magnitud del reto al que estaba por enfrentarse.



Claudia Gabriela García García y José Humberto Gómez Esquer son padres de tres: José Humberto (Tito), Jesús Ángel y Luis Carlos, de 17, 16 y 10 años respectivamente.



"Jesús Ángel nació bien, mi hijo del medio; en ese momento yo no sabía que Tito estaba enfermo, se llevan once meses. Jesús fue un milagro, porque si yo hubiera sabido de esto no me hubiera vuelto a embarazar, porque eran muchas las probabilidades de que esto se repitiera", narró Gabriela.



Ella y su esposo ya habían decidido no tener otro bebé por recomendación del médico, explicó, pues existía un 50 y 50% de probabilidades de que su próximo hijo se desarrollara "de manera normal" o que también heredara la distrofia.



Contra todo pronóstico, cinco años después del nacimiento de Jesús Ángel, Gabriela quedaría nuevamente embarazada.



ENFERMEDAD AGRESIVA



De los tres hijos de la familia Gómez García, el primero y el último tienen distrofia muscular de Duchenne, uno de los tipos de enfermedades neuromusculares más comunes.



"Es la más común de las enfermedades que afectan la estructura de la fibra muscular, que se vuelve muy débil, se rompe y con el tiempo el músculo pierde fuerza; afecta básicamente a todos los músculos del cuerpo", explicó Erick Zepeda Borbón, médico de CRIT Sonora, en el marco del Día Internacional de la Concienciación de Duchenne, que se conmemora hoy 7 de septiembre.



Los niños con Duchenne pierden progresivamente la capacidad de caminar y luego la habilidad para mover sus brazos, mientras que su capacidad de respirar por sí mismos también se ve deteriorada significativamente; esta enfermedad no tiene cura.



APOYO FAMILIAR



"Sí fue temor al principio al pensar que podía pasar por lo mismo, pero todos los hijos aunque estén enfermos o no, son muy diferentes; mi tercer hijo ha sido la alegría de la casa, aunque tiene también una discapacidad", compartió Gabriela, y continuó:



"Para mí no fue tanto una frustración o una tristeza; no ser una mamá normal ha sido un aprendizaje. Vienen muchos retos, regalos de Dios a través de muchas personas, como conocer el CRIT; hay muchas bendiciones en nuestras vidas".



Tito quiere estudiar una carrera universitaria en Mercadotecnia, se visualiza independiente y viviendo en su propia casa; por lo pronto, desde los quince años cumplió el sueño de grabar su propio disco de baladas y actualmente trabaja en la escritura de su libro autobiográfico: "Cómo vivir la vida con una discapacidad".



"Cuando llegué al Crit", explicó Humberto, "aprendí que no soy el único que está en una silla y pues ves otros casos; puedes decir que estás en la gloria, porque ves a otros más afectados, en el CRIT aprendes a valorar más la vida".