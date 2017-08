Busca librar obstáculos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de las dificultades y carencias a las que se ha enfrentado, la señora Ramona Esther Ceceña ha salido adelante e inculcado a sus nietos las ganas de estudiar.



Con nueve miembros de su familia a su cargo, Ramona Esther sale todos los días a vender dulces en las calles de la ciudad, pues su esposo no puede trabajar ni caminar debido a los golpes que recibió en un asalto.



"Yo soy la que mantiene, estamos atorados, a él lo asaltaron y lo golpearon y no camina, fue hace dos años, yo salgo a vender dulces y mi hijo de 15 años se tuvo que salir de la escuela para ayudarnos", platicó.



Hace cuatros años una de sus hijas se fue de su casa y dejó a su cargo a cuatro hijos, dos cuatitas que ahora tiene cuatro años, José Daniel de 10 años y Valentín Guadalupe de 7 años.



"Mi hija se fue y ya no supimos de ella, al mes habló y preguntó qué necesitaban los niños y yo le dije que a su mamá, me dijo que me iba a mandar (dinero), pero nunca volvió, ya van a ser cuatro años que se fue", agregó.



Dayana Elizabeth, iniciarán este próximo ciclo escolar y Ramona aún no sabe cómo va a hacerle para comprar los útiles escolares, pero sobre todo los zapatos.



José Daniel pasó a cuarto grado, Valentín a segundo de primaria y la pequeña Dayana a primer grado, si usted desea apoyar a estos primos, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, en Sufragio Efectivo número 71 y Mina, en la colonia Centro.