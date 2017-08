Existe insuficiencia de parabuses en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es necesaria la instalación de 500 paradas de camión en la ciudad, debido a que en muchos sectores no cuentan con una estructura adecuada para esperar el transporte urbano, señaló el titular de Vigilantes de Transporte, Alfonso López Villa.



El líder de la agrupación indicó que hace aproximadamente dos meses se reunieron autoridades municipales con él y miembros de Sictuhsa para dar a conocer dicha preocupación, por lo que se acordó la instalación de 70 paradas de camión en diferentes puntos.



"Nos reunimos con Cidue e Implan y propusimos ciertos lugares en donde no hay paradas, ya que en muchas partes los usuarios no tienen donde protegerse del sol o simplemente no hay un señalamiento como tal y se tiene que hacer paradas constantes" comentó.



ZONAS DESPROTEGIDAS



Algunas de las zonas son las del Norponiente de la ciudad, que abarca colonias como Solidaridad, Pueblitos, Romanza, Norberto Ortega, entre otras, así como también al Sur, como es el caso de la Laura Alicia Frías, Altares, El Malecón, entre otras.



Agregó que este problema no es único de estos dos sectores debido a que es una situación que se ha detectado en toda la ciudad gracias a los reportes ciudadanos que los mismos usuarios realizan y son quienes piden la colocación de estas estructuras.



Otras colonias como Palo Verde, Nuevo Hermosillo y Sahuaro, carecen de dicha infraestructura para que las personas conozcan el lugar correcto en el cual deben tomar el transporte urbano.



Actualmente hay 700 paradas de camiones en la ciudad, pero López Villa consideró que son necesarias 500 más para que los casi 150 mil usuarios regulares de las diferentes rutas tengan un lugar dónde tomar el camión.



Algunos usuarios han demostrado su molestia al no contar con este tipo de infraestructura al interior de sus colonias, las cuales son de utilidad para quienes utilizan el transporte urbano a diario.Tal es el caso de Arturo Fimbres, vecino de la colonia Pueblitos, quien manifestó su descontento por no tener parabuses en el sector donde vive, ya que tienen que protegerse en árboles para solventar el calor ante la espera de las unidades de transporte.



"Hay mucho lugares donde se ve que las personas están esperando debajo de un árbol o en alguna sombrita, al menos para allá para el Norte casi no se hay paradas de camión apenas en bulevares principales", detalló.



Por su parte, Martín Espinoza, habitante de Las Lomas, también señaló que el dinero que se destinó para las nuevas paradas de camiones, pudo haberse invertido de mejor forma para que hubieran más."Las que ya están, las tienen muy descuidadas, deberían de poner nuevas, no que hicieron unas muy caras de millones de pesos y con ese dinero pudieron haber puesto muchas que hacen falta", sentenció.



IDENTIFICAN PUNTOS VULNERABLES



Por su parte el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Miguel Ángel Córdova Flores señaló que se está trabajando en conjunto con verificadores de transportes donde se han identificado 70 puntos en donde colocar las paradas de camión.



"Nos hemos estado tardando por lo mismo, porque estamos poniéndonos de acuerdo, la sociedad, la dirección de transporte y nosotros", comentó.



Agregó que una vez que se conozcan cuáles serán los puntos se notificará a la empresa concesionaria Eumex para que inicie con los trabajos de instalación de nuevas paradas de camiones en los puntos que sean necesarios.



El funcionario explicó que por parte del Instituto Municipal de Planeación (Implan) está llevando a cabo un censo para conocer cuáles son los puntos dañados o vandalizados, hasta el momento desconoció cuántas paradas en esta situación hay en la ciudad.