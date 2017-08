No suspenderán al padre Tomás Herrera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El padre Tomás Herrera Seco no será suspendido y ejercerá su ministerio dentro de la Iglesia Católica, aunque la investigación que se inició todavía no concluye, informó el arzobispo Ruy Rendón Leal.



El arzobispo de Hermosillo señaló que en los pasados días ha analizado el tema, sin embargo, no ha podido reunirse con Herrera Seco, por lo que se mantiene abierta la investigación.



"En realidad va bien, en el sentido de que no esperemos una conclusión extrema, se trata al final de esta reflexión y análisis, platicar con él, hacerle unas sugerencias, él es un buen sacerdote, ha realizado muchas cosas positivas en la Arquidiócesis...", refiere.



Herrera Seco fue entrevistado por un noticiero que se transmite vía Internet el pasado 20 de julio, donde hizo comentarios en torno al tema del celibato.



El presbítero dijo a Proyecto Puente que traía un preservativo en su billetera por si se ofrecía y que tuvo relaciones sexuales siendo sacerdote, dicho que después negó aduciendo que lo había comentado en un tono de broma.