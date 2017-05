Viven una pesadilla para alcanzar su sueño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La travesía de llegar a Estados Unidos para muchos migrantes centroamericanos, durante décadas ha significado alcanzar "el sueño americano", pero para algunos otros ha sido una verdadera pesadilla.



Bastantes son los momentos difíciles que los migrantes tienen que enfrentar a lo largo de su trayectoria en la búsqueda de una economía mejor para sus familias, ya que en su mayoría viven en la pobreza extrema.



Pero ante la posible "sicosis" que se pudiera presentar en algunos migrantes por la llegada del nuevo mandatario estadounidense, a la mayoría pareciera no importarle, ya que en sus vidas pesa más "la economía congelada" que se vive en los países latinoamericanos.



Para Antonio Alemán, un padre de familia de 44 años de edad, su travesía de 25 días desde su país de origen, Honduras, hacia la capital de Sonora le ha costado lágrimas por parte de los suyos y una plantación completa de tomate de donde sacó apenas 3 mil lempiras (moneda de Honduras), el equivalente a 3 mil 600 pesos mexicanos.



"Mi situación de venirme para acá es la crisis económica, nunca me he despegado de mi familia, en mi país siembro tomate, pero últimamente no avanzo, estoy en la misma situación, con deudas; la industria, el comercio y la construcción está destruida, no hay nada, está congelada", dijo.



Y es que el trayecto para alcanzar lo que llaman "el sueño americano" tiene un alto costo, externó, desde lo económico hasta los riesgos que se corren para llegar a algún lugar y que posiblemente no se logre.



"Ahorita vamos buscando la frontera para ver si logramos el dólar, pero para saber, porque ese cruce no es tan fácil, dicen que cobran caro y con esta situación que llevamos, ¿cómo vamos a responder? Vamos a cruzar así solos, a ver cómo nos va", exclamó.



Un poco de ayuda



La población flotante no deja de ser más que una población invisible, la cual se encuentra de paso por las ciudades que están sobre el camino que los llevará a su objetivo, apoyados por sólo unos cuantos que aminoran la situación.



El sacerdote José Gilberto Lezama Rodríguez, fundador del Grupo Humanitario Mateo 25-35, Comedor y Dispensario para Indigentes y Migrantes, lleva más de 11 años ayudando con alimentos a personas como Antonio, quienes lo han dejado todo por incrementar su economía.



"La sicosis de que Donald Trump llegó al poder no es tanto lo que les preocupa a los migrantes, ya que, a lo que hemos visto nosotros, no han cambiado mucho las deportaciones en cuanto a estadísticas, pero lo que sí les preocupa es la manera en que pueden ser capturados por las autoridades de Estados Unidos", reveló.



El también conocido como "Padre Verduras" explicó que los métodos que utilizan los estadounidenses pudieran parecer denigrantes para los latinoamericanos que deportan a México, aunque las deportaciones masivas que se esperaban aún no se han presentado.



Por las vías del tren



El padre Lezama comentó que aunque la afluencia de migrantes centroamericanos ha bajado más de lo normal, los que provienen de Honduras y Nicaragua son los que más se guían por las vías del tren, seguidos por los salvadoreños y guatemaltecos.



Destacó que el paso de los migrantes centroamericanos por las vías del tren es escaso, ya que aunque ellos tienen el mismo objetivo de los demás, tratan de llegar lo antes posible hacia la frontera, antes de que sean deportados por autoridades mexicanas.



"Otro de los factores que contamina la estadística es que el flujo de centroamericanos no es constante, porque no los dejan subirse al tren aquí en México.



"Así como vemos que está el muro de Trump, que es lateral, tenemos uno que es transversal, es decir los que pasan por aquí las autoridades no dejan que se suban al tren", apuntó.



Un viaje peligroso



Manuel Álvarez Cruz, de 44 años de edad, dejó a su esposa y sus cuatro hijos en su natal San Pedro de Sula, Honduras, y tardó 28 días de viaje en llegar a Hermosillo, con la esperanza de cruzar la frontera mexicana hacia el "nuevo mundo", aunque casi pierde la vida al intentarlo.



"Sí tuvimos percances porque nos bajaron con balas los federales. '¡Abajo, abajo!', nos decían… fue más acá de Coatzacoalcos, ahí donde hay unos túneles; a las 12 de la noche ahí es helado, así temblaba mucho, sentía que me moría", exclamó.



La intención de Manuel es llegar a EU para trabajar en los campos, ahorrar dinero y enviárselo a su familia, al igual que Antonio, pero su mayor anhelo es comprarse un carro para poder trabajar, ya que más de la mitad de sus ganancias se le va en la renta del carro que utiliza para transportar su producto.



Con lágrimas en los ojos, ambos hondureños expresaron que si no pudieran alcanzar "el sueño americano", jamás volverían a intentar salir de su país, por los peligros que han enfrentado, y se percataron que no vale la pena dejar a sus familias por algo que tal vez no exista.