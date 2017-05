Usan como basurero un lote abandonado en la Carmen Serdán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un lote abandonado es utilizado por personas sin hogar para quemar basura, consumir drogas y arrojar animales muertos, el cual está ubicado sobre la calle López del Castillo casi esquina con Granados, en la colonia Carmen Serdán.



José Grajeda Vásquez, comerciante del sector, señaló que el predio se encuentra en descuido desde hace un año y que personas en indigencia acumulan desechos en el sitio.



"Tengo como diez meses que reporté y no han venido en ningún momento, nadie ha venido a limpiar, a mí ni me pelan".



"A veces queman todo y nos preocupa mucho, también hay malos olores porque tiran perros muertos".



La señora Dolores Islas, quien transitaba por el sitio, comentó que en ocasiones se arroja gran cantidad de basura hasta obstruir parte de la banqueta, lo cual obliga a los transeúntes a caminar por la calle López del Castillo.



"Tiran tanta basura que ya se pasó a la banqueta y muchas veces no podemos cruzar, tenemos que pasar por la calle, por aquí pasan muy rápido los carros".