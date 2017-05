Causa mal olor fuga de drenaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fuga de drenaje, que recorre largo tramo por la avenida Luz Valencia, origina pésimos olores y baches en la esquina con De los Molinos, en la colonia El Caperuzo.



El brote del líquido persiste desde hace más de seis meses, según Jorge Grajeda Vásquez, comerciante del área.



"Hasta ahorita no he visto que vengan a arreglar, de repente si sale bien con mucha agua y ahí es cuando han venido pero hace meses de eso".



Señaló que el surgimiento de los hoyos empeoró desde hace dos meses y desde entonces se han registrado varios percances automovilísticos en el lugar.



"De repente está bien, pero porque los mismos vecinos le echan tierra, ya he visto dos tres carros que por querer sacarle la vuelta a un hoyo caen en otro".



Carmen Bringas Ung, habitante del área, solicitó urgente reparación de la fuga pues el constante flujo del líquido ha originado encharcamiento de agua sucia en el sector.



"Creo que ya hemos reportado mucho y por más que uno avise del problema no hacen caso, lo que más le molesta a uno es la apeste que se hace porque el agua se acumula en los mismos baches".