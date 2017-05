Brindan apoyo a niños y les dan esperanza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más que un lugar dónde comer y dormir, el nuevo albergue del Movimiento RAS IAP es todo un hogar y una fortaleza donde los guerreros que luchan contra el cáncer pueden refugiarse.



Todo empezó con seis niños de escasos recursos que se enfrentaban al cáncer, principalmente leucemia, y fue el 2 de septiembre de 2008 cuando nace Movimiento RAS IAP.



Debido a la población que su fundadora, Claudia Téllez y su familia, estaban ayudando, se vieron en la necesidad de rentar una casa mientras conseguían un lugar propio para tener un albergue con todas las comodidades y facilidades para las familias con hijos enfermos de cáncer.



Ese sitio es una casa ubicada en Villa de Seris y durante nueve años fue hogar y refugio para decenas de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo el sueño de tener algo propio, algo de los niños con cáncer se ha cumplido y Movimiento RAS inauguró su nuevo albergue.



Hoy los pequeños y adolescentes podrán tener áreas más cómodas y lo más importantes es que un mayor número de familias podrán ser ayudadas, pues el espacio es amplio.



AGRADECIDA



Claudia Téllez expresó su alegría por cumplir un anhelo más en compañía de su familia, amigos y sobre todo de las familias RAS, pues con su perseverancia hicieron que muchos corazones se movieran y apoyaran la causa.



"Agradezco a todo el equipo que trabaja con entrega, amor y respeto a las familias, pues sin ustedes estos niños no tuvieran la atención que tienen y hoy más que nunca me queda claro que los tiempos de Dios son perfectos", manifestó.



Cada aportación, actividad, acción que realizan voluntarios y los que laboran en el movimiento son de amor puro hacia los niños y sus familias.



Algo que resaltó Claudia Téllez ante los presentes en la inauguración del nuevo albergue es que el motor que la impulsa a seguir con el movimiento es ver la sonrisa de cada uno de los pequeños, ver sus caritas de felicidad y ver lo felices y cómodos que están.



La bendición del nuevo albergue de la fundación Movimiento RAS estuvo a cargo del padre Gabriel Acuña, quien destacó la parte espiritual y humana, pues son las que mueven acciones como las que hace la organización.



"Bendecimos este lugar como si fuera una casa, hay bendiciones de local de comercio, de trabajo, escuelas y una de ellas es la bendición del hogar y considero que este lugar va a ser un hogar provisional, pero al fin y al cabo un hogar".



"La parte espiritual es fundamental, es la base de toda sociedad humana, sobre todo en estas situaciones de ayuda, considero que la espiritualidad es el sostén, la base de toda obra humana, por eso vamos a encomendándonos a Dios, pues es nuestra base, nuestros cimientos de aquello que vamos a construir", expresó el párroco.



Verónica Valdez y su hijo Paúl están en el albergue RAS desde hace dos años, debido a una noticia que les cambió la vida, pues al joven se le detectó un tumor en la cabeza."Cuando me dijeron lo que tenía mi hijo yo me quería regresar a Obregón porque no sabía que hacer en Hermosillo y no tenía dónde quedarme, la verdad uno se quiere morir en ese momento.



"Unas personas me hablaron de Movimiento RAS y fui a ver si me daban apoyo, cuando llego a Villa de Seris me recibe Victoria la encargada y desde que llegamos sentí que estaba con mi familia, mucha confianza y mi hijo se alegró porque es 24 horas la cocina", comentó.



EMOTIVO MENSAJE



Fueron dos momento emotivos en la inauguración, uno cuando María Andrea Espinoza de los Monteros, hija de Claudia Téllez, dirigió unas palabras a su mamá.



"Mi mamá es una persona que hace que las cosas sucedan, hace más de 9 años tuve el privilegio de ver como una necesidad social se convirtió en una necesidad personal para ella", dijo.



En memoria de quienes perdieron la batalla contra el cáncer, sus familias liberaron palomas blancas, simbolizando el amor puro y el eterno descanso.



El albergue se ubica sobre la calle Lázaro Mercado número 81, entre Paseo de los Ángeles y Fresnillos en la colonia Jerez del Valle.