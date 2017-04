Llaman a recarpetear calles de Los Virreyes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos del fraccionamiento Los Virreyes llaman a realizar un programa urgente de recarpeteo en sus calles, en especial al cruce de Paseo de la Costa de Hermosillo y Diego de Velázquez.



A pesar de que hace alrededor de un año el Municipio sí trabajó por las calles de la colonia del Norte y tapó los baches, al parecer no fue suficiente, ya que a la primera llovizna que se registró el asfalto prácticamente se desintegró, según expresaron los colonos.



"El año pasado vinieron y taparon así por encimita los baches, pero parece que ni les hicieron nada, con la primera lluviecita volvió a hacerse pedazos la calle, y no nomás ésta (Paseo de la Costa de Hermosillo) sino también las demás, toda la colonia está hecha un desastre", opinó Refugio Corona.



La habitante del sector desde hace más de 31 años destacó que en realidad hace más de 10 que la colonia no se pavimenta como algunas otras que sí han sido privilegiadas con ese servicio, y le gustaría que las autoridades se acordaran de ellos.



Federico Bustamante, otro de los vecinos reportantes, reveló que personalmente ha hecho llamadas al 072 para denunciar la situación, sólo que supuestamente le han dicho que mandarán personal para verificar la calle pero hasta el día de ayer no se había presentado nadie.



"Las llantas de los carros están llenas de hoyos, todas parchadas de tanto que se ponchan y todas cuarteadas, luego la carrocería también de tanto que vota el carro está toda suelta, suena muy feo, y no se nos hace justo, nosotros también pagamos impuestos como los ricos y a nosotros no nos pelan", apuntó.