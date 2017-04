Piden seguridad en primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras los robos constantes que han padecido, padres de familia de la Escuela Primaria Centenario de la Constitución 1, alzaron la voz y solicitaron apoyo de la Policía Municipal para prevenir actos delictivos, en especial durante el periodo vacacional.



El pasado lunes y martes un grupo de padres se manifestó a las afueras de la escuela ubicada sobre el bulevar Perimetral Norte y Arroyo Picacho debido a la ola de inseguridad que el plantel ha padecido.



Lourdes Yesenia Flores, madre de familia, explicó que ya están cansados de que la escuela de sus hijos sea visitada por los ladrones y los mismos padres sean los que tengan que pagar los artículos sin que las autoridades hagan algo al respecto.



"Es que ya nos hartamos, a cada rato roban la escuela, ya hasta perdimos la cuenta y pues tuvimos que manifestarnos aquí en la escuela para ver si nos hacían caso, pero como el lunes nadie vino, pues también otros padres estuvieron el martes", dijo.



Otra de las madres preocupadas por el bienestar de sus hijos, detalló que tuvieron que bloquear la entrada a la escuela para ejercer presión a las autoridades, hasta que elementos de la Policía Municipal acudieron para platicar con ellos.



"Vinieron los policías y les dijimos que no nos queremos ir de vacaciones ahora en Semana Santa y encontrar la escuela vacía, porque si de por sí cuando no son vacaciones se meten a robar, cuando regresen los niños a clases no estarán ni las puertas", indicó Araceli Quiroz.



En la reunión de padres y autoridades policiacas, agregó, se acordó que darían rondines día y noche durante el periodo vacacional, así como que los mismos padres estarán pendientes y denunciarán al 911 si observan alguna situación extraña o personas ajenas dentro del predio.