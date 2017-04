Basura y robos afectan a panteón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran cantidad de basura sobre las tumbas y calles del Panteón Municipal, se pudo observar en un recorrido que se realizó ayer por el predio, en el que visitantes se quejaron del descuido en que se encuentra y de los robos que se sufren.



Una persona que dijo ser empleada del camposanto y que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que desde hace más de tres meses la basura que se junta en el área no es retirada, por lo que se ha ido acumulando.



"Lo que más hay son los restos de las flores que la misma gente les trae a sus muertitos y como son muchas tumbas, pues se va juntando, nosotros lo que hacemos es que cuando están secas las ramas, las quitamos y las ponemos en las esquinas", dijo.



El informante explicó que a pesar de los esfuerzos que personal del Panteón Municipal realiza, no es suficiente ya que muchas personas sin hogar ingresan al predio a hacer daño y esparcen la basura por la zona de las tumbas, al igual que los mismos familiares.



Y es que no sólo es el descuido evidente que existe en el cementerio localizado sobre el bulevar Quiroga y De los Yaquis, sino los actos delictivos que se ven reflejados en los destrozos en los mausoleos y los robos de todo tipo de material.



Isela Figueroa, quien visita cada dos semanas la tumba de su mamá, externó que a su parecer los robos en las tumbas han aumentado, ya que a simple vista se puede observar la desaparición de las láminas en los techos y los daños en las construcciones.



"Se roban también los cristos que son como de fierro o aluminio, si te fijas ya casi no hay de esos en las cruces, destrozan los vidrios de las casitas, a la tumba de enseguida le robaron una cadenita que le tenían a la señora con todo y veladora", dijo.



Lo más triste es que las personas ya no sienten ningún respeto por el dolor ajeno, agregó, ya que para los familiares, más que el valor material de los objetos robados, representa un valor sentimental



"Es una pena que el Municipio sólo se preocupe en mantener limpio cuando va a ser el Día de Muertos o Día de las Madres, porque es cuando todos ustedes los medios vienen, pero el resto del año que el Panteón se caiga a pedazos, de todos modos los que están aquí ya están muertos", apuntó.