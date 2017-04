Regalan un poco de su amor a mascotas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la finalidad de crear conciencia por el bienestar de las mascotas, y decir sí a la adopción, jóvenes estudiantes del Colegio Alerce realizan camas, juguetes y almohadas para los perros desamparados.



Todo comenzó como un trabajo curricular, en donde cada uno de los alumnos de diversos grados de escolaridad investigó sobre los perros de la calle, las acciones que está haciendo la ciudadanía ante el problema para poder brindar un poco de apoyo.



Nora Carolina Dórame Rascón, maestra y encargada del proyecto, comentó que el objetivo es que los estudiantes creen conciencia y que a través de ellos se envíe el mensaje de cuidar a los perros y gatos.



"Esto es para que ellos se sensibilicen en este tema porque cuando trabajan en un tema humano se puede trabajar la empatía que no está tan presente hacia las mascotas", indicó.



Con recaudación de objetos, telas, cajas, cartón y jabas que los jóvenes tenían en sus casas armaron artículos para donarlos a la agrupación Pata de Perro.



"Los niños realizan camas, correas, juguetes para perros y gatos, es todo con la finalidad de crear conciencia y cada uno de esos artículos será donado a la agrupación Pata de Perro para su venta y con lo recaudado poder costear la operación o sustento de varias mascotas", detalló.



Janet Michelle Soto Román, estudiante, dijo sentirse bien al poder contribuir por el bienestar de las mascotas, más con las que necesitan un hogar, cariño y amor.



"Se me hace una actividad muy divertida y se me hace que estamos comenzando a concientizar a las personas y en el futuro me veo haciendo algo más grande para las mascotas", resaltó.



Para David López Velarde Plascencia la actividad que está realizando es algo muy bonito, pues con su conocimiento ante la situación de los perros callejeros quiere hacerle ver a la sociedad la importancia de decir sí a la adopción de mascotas.