Reportan añeja fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de un año es lo que llevan desperdiciándose decenas de metros cúbicos de agua debido a una fuga que se localiza en la colonia Nuevo Hermosillo, y los habitantes de alrededor aseguran que ya la han reportado.



El desperfecto se ubica en uno de los registros de agua de la acera Sur, sobre la calle Jabalí y Venado Cola Blanca, de donde hace alrededor de un año el vital líquido tiene destrozada la calle y se han formado baches profundos.



"Es un asco esta agua porque aunque sea limpia está estancada día y noche y se apesta, no se puede ni caminar por aquí, ya hace más de un año que salió y ni siquiera la han arreglado", externó Lizbeth Ariana Abril.



La vecina destacó que personal de Agua de Hermosillo (Aguah) sólo ha acudido al lugar para tomarle fotos, pero no hacen nada por reparar el problema.



Homero Luna, quien reside en la colonia desde hace más de 15 años, comentó que en ocasiones hasta tres fugas en una misma calle se han presentado y es muy común que el desperdicio de agua se pueda ver por las calles, por lo que duda que la situación cambie.



"Pues ojalá que sí vengan, pero llevan años las mismas fugas aquí, vienen y dizque las arreglan pero no quedan bien y al rato están igual, y tienen que pasar meses para que vuelvan otra vez, pero esa fuga es demasiado, tiene carcomida la calle", expresó.