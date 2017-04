Desean mejorar su salud

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde niños hasta personas de la tercera edad aseguraron realizar con frecuencia actividades deportivas y ejercicio, con el objetivo de mejorar su estado de salud física y mental.



En Sonora, puntualizaron, se encuentran registros muy altos en cuestión de obesidad infantil, por lo que la mayoría asiste acompañados de sus hijos a lugares especializados para hacer cualquier tipo de actividad física.



"Ejercitarse te ayuda a prevenir y combatir enfermedades cardiovasculares, por lo que es recomendable llevar a cabo una rutina de dos horas o mínimo una hora para que realmente tenga validez para el cuerpo", explicó Gema Reyes.



Al igual que ella, Mercedario Ortega coincidió en que es importante para que el cuerpo tenga un buen funcionamiento interior, sobre todo en los sistemas digestivo, muscular y de articulaciones, así como algunos órganos.



"Nos mantiene activos y de buen ánimo, porque también ayuda en el manejo del estrés. Funcionaría algo así como una medicina natural, que además aleja de vicios y del sedentarismo", acentuó.



Abigail García, ciudadana hermosillense que acude a La Milla para ejercitarse, detalló que su objetivo es olvidarse un rato del estrés, pero también realiza actividades físicas para divertirse.



"Además evito enfermedades, llevo una vida más saludable, me motiva y me da ánimo durante el día. Aunque yo lo hago más en la tarde, sí he hecho ejercicio en la mañana y me funciona igual", comentó.



A sus 79 años de edad, Gilberto Torre camina y trota a diario, pues le ayuda a sentirse mejor y no le hace posible llevar a cabo otras actividades, pues manifiesta que el ejercicio mantiene sano su corazón.



"Todas las personas mayores necesitamos hacer ejercicio para aumentar nuestras expectativas de vida, y si se hace con Sol, mejor, porque es pura vitamina B. Le ayudas sobre todo a tu corazón y pulmones", agregó.



Niños desde los 6 años de edad, hasta adultos de 80 años, realizan actividades aeróbicas y anaeróbicas, ya que el sentirse bien física y mentalmente les permite tener una mejor calidad de vida.