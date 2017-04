Recomiendan comer sano y practicar el ejercicio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una dieta saludable, donde se incluyan frutas y platillos fáciles de preparar esta temporada, además de realizar ejercicio físico, entre otras actividades, llevarán a prevenir enfermedades, coincidieron expertos.



A propósito del Día Mundial de la Salud, el nutriólogo Rolando Díaz Zavala afirma que realizar ejercicio y llevar una dieta saludable puede ayudar a prevenir hasta 90% de los padecimientos más frecuentes en el País.



El experto en platillos nutritivos apuntó que existe una creencia falsa en las personas respecto al hecho de que comer saludable resulta ser más costoso.



El chef y health coach, Oziel Farías Bowlin, recomendó consumir frutas de temporada, platillos frescos a base de cítricos y jugos naturales.



¿POR QUÉ ENSALADAS?



El también trofólogo detalló que una opción económica, fácil de preparar y que además podemos encontrar en prácticamente cualquier establecimiento estas vacaciones, son las ensaladas.



"Ahora que ya empieza el calorcito, siempre es muy buena idea una ensalada, es refrescante y tiene un buen contenido de agua, podemos mezclar varios ingredientes, siempre cae bien y es muy buena fuente fibra, de enzimas, en tiempo de calor siempre viene muy agradable", apuntó.



¿OPCIONES?



El chef invitó a comprar productos del mercado o de fruterías, ya que resulta bastante económico y que satisface totalmente la demanda de los productos que necesitamos para alimentarnos de manera saludable.



"En un mercado, en una frutería están los principales ingredientes saludables que necesitamos, frutas, granos, las leguminosas, cuando cocino para mis clientes, el 95% de mis productos del mercado, entonces no es nada complicado ni costoso hacer", subrayó.



Por último, el reconocido coach aconsejó consumir fruta de temporada, ya que son fáciles de encontrar y son una buena manera de mantener una buena condición.



"Ahorita si vas al mercado están llegando unos mangos riquísimos súper jugosos", comentó, "está llegando también durazno, nectarinas, sandías, fresa también, los vendedores que se ponen en los cruceros traen bastantes".



Que tu alimento... sea tu "medicamento"

Por: Tanya Vásquez



Mantener un peso adecuado, realizar ejercicio y llevar una dieta saludable puede ayudar a prevenir hasta 90% de los padecimientos más frecuentes en el País, afirmó el nutriólogo Rolando Díaz Zavala.



El coordinador de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora mencionó que una buena nutrición ayuda a evitar padecimientos como enfermedades isquémicas del corazón, diabetes, accidentes cerebrovasculares y cáncer.



"Teniendo buen peso, una dieta que incluya suficientes frutas y verduras, leguminosas y menos comida procesada, por lo menos tres veces a la semana de ejercicio y no fumar, podríamos prevenir entre 70 y 90% de los padecimientos más frecuentes", mencionó.



DESDE LA GESTACIÓN



El impacto de la nutrición en la salud es tan evidente que comienza desde la gestación, indicó, pues el peso y la nutrición de la madre afectará el desarrollo del bebé.



"La nutrición es primordial en la salud desde que se está gestando un bebe, la nutrición de la madre va a afectar el desarrollo del feto, hay estudios que demuestran que el exceso de peso en una mamá va a condicionar a que el bebé tenga más riesgo", dijo.



EQUILIBRIO



Hablar de la salud conlleva directamente a la nutrición, recalcó, por eso la importancia de mantener una dieta rica en frutas, verduras y leguminosas, realizar ejercicio y evitar alimentos procesados y chatarra.



"Hagamos un alto y tomemos en serio la nutrición y no tengamos una visión de empezar a enfermarnos", expresó, "porque está en nosotros tener una buena calidad de vida y cuando te preocupas en tu peso y en lo que comes, estás pensando en tu calidad de vida".



Díaz Zavala comentó que es importante empezar con pequeños cambios como estacionar el automóvil más lejos, dejar de consumir bebidas azucaradas y sobre todo apoyarse de la asesoría de un profesional.





¿Y la salud mental?



Por: Tanya Vásquez



El consumo de alcohol, drogas, así como el uso inadecuado del celular y las redes sociales pueden ocasionar problemas de ansiedad, estrés y baja autoestima que provoquen padecimientos de salud.



El sicólogo Adrián Chávez comentó que el no mantener una buena salud mental puede llevar a comportamientos como el sedentarismo, poca actividad física y mala alimentación que terminen por ocasionar problemas en la salud como diabetes, hipertensión o cáncer.



"Entre mejor estemos sicológicamente va a probabilizar que los comportamientos de riesgo no los hagamos de manera cotidiana, que nos alimentemos bien, que nos alejemos de las sustancias y eso disminuye la probabilidad de presentar enfermedades físicas", dijo.



El consumo de alcohol, cigarro, drogas, el uso inadecuado del celular, las redes sociales y la violencia, son algunos de estos factores que pudieran provocar problemas como estrés, baja autoestima y cambios en el estado de ánimo.