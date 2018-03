Estudiantes de "La Prevo" golpean a su compañera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con esguince cervical y golpes múltiples en el cuerpo terminó una alumna, de 13 años de edad, al ser agredida por otra compañera de la Escuela Secundaria Carlos Espinoza, mejor conocida como "La Prevo".



Los hechos ocurrieron el lunes 5 de marzo alrededor de las 13:25 horas en la parada de camión que se encuentra sobre el bulevar Morelos, esquina con bulevar Justo Sierra en la colonia Constitución.



Francisco Camargo Moroyoqui, director del plantel, contó que una maestra se dio cuenta del problema porque había alumnos peleándose, por lo que dos prefectos fueron a ver cuál era el motivo e intervinieron de inmediato.



"Cuando llegan los prefectos venían acompañados de dos alumnas, una del turno matutino y otra del vespertino, quienes tenían un conflicto y en ese momento se comenzaron a golpear", indicó.



La menor agredida está en el turno matutino y cursa el primer grado, mientras que las agresoras tienen entre 13 y 14 años de edad.



El motivo



De acuerdo con el director, después del problema habló con la alumna afectada, quien le manifestó que el motivo de la pelea fue por incomodidades de las agresoras hacia ella, y que dentro del plantel ya la habían molestado, pero que no lo reportó.



"Refiere la afectada que le dicen que ella es muy farsante y que no les cae bien; nos dijo también que en el interior del plantel ya la habían molestado, claro que las otras niñas lo niegan.



"Nosotros no teníamos ninguna información sobre esto, ni el área de Asistencia Educativa, no tenemos ningún antecedente de quejas ni de los padres de familia ni de ella misma", afirmó.



Según Francisco Camargo Moroyoqui, fueron cinco alumnas las agresoras, pues cuando estaba en el suelo la afectada, le hicieron daño.



Para tratar de llegar a una solución, las alumnas agresoras, la afectada y los padres de familia de ambas partes, están mediando para llegar a algún acuerdo, sin dejar pasar el castigo a quien corresponda.



Mediación



El director de "La Prevo" dijo que el padre de la menor golpeada quiere que se haga una mediación para que en lo sucesivo su hija, cuando se traslade a la escuela, no le vaya a suceder lo mismo.



Los padres de la menor afectada interpusieron una denuncia por agresión en contra de las niñas agresoras, pero en caso de llegar a una solución están dispuestos a retirarla.



ANALIZARÁN CASO DE RIÑA ENTRE ALUMNAS



Para garantizar el bienestar de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número “Profesor Carlos Espinoza Muñoz”, personal de la Dirección General de Educación Secundaria trabaja en coordinación con Seguridad Escolar, informó la SEC.



Luego de que una madre de familia denunciara un ataque en contra de su hija realizado por alumnas de dicho plantel educativo, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en el Estado informó que se da el seguimiento correspondiente al caso.



“Se analizará a detalle el caso y se programarán pláticas con la finalidad de fortalecer el desarrollo de ambientes saludables, así como la convivencia sana y pacífica de los estudiantes”, puntualizó la dependencia estatal.



Asimismo, añadió, se reforzará la atención a padres de familia, alumnos y personal para emitir medidas y el apoyo específico que se requiere, ya que es una situación que compete a todos.