Reciben en Kino 15 mil visitantes el fin de semana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 15 mil personas visitaron las playas de Bahía de Kino el pasado fin de semana, por lo que ya se prepara el operativo de Semana Santa para esa zona, informó la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales dijo que el sábado hubo una afluencia de aproximadamente 8 mil personas, mientras que el domingo se registraron 7 mil, y como cada fin de semana se realizaron los operativos de vigilancia con éxito.



"Ya estamos preparando lo que es el operativo a Bahía de Kino, también los operativos carrusel, los puntos que van a estar en la carretera y en sí el operativo que vamos a trabajar en Kino Nuevo", dijo.



Aún no se sabe cuántos elementos serán requeridos, agregó, pero serán los necesarios para cubrir el operativo durante esos días.



La jefa de Tránsito en Hermosillo detalló que durante esos días no se permitirá que personas viajen en la parte trasera de los vehículos pick up, ya que, además de que son más vulnerables tras ocurrir algún accidente, la Ley de Tránsito lo prohíbe.



Como ya es sabido, añadió, tampoco se permitirá el traslado de bebidas alcohólicas en ningún vehículo, mucho menos conducir en estado de ebriedad, por lo que se recomienda designar a una persona que sea la responsable de conducir, ya que esos días son de carácter familiar.



MIL INFRACCIONES



En lo que respecta a la semana que comprende del 27 de febrero al 5 de marzo, Pérez Morales reveló que se tuvo un registro total de mil infracciones, de las cuales 452 fueron por exceso de velocidad, cinco por no utilizar casco en motocicleta; 436 por no hacer uso del cinturón y 107 por usar el celular al momento de conducir.



"También hubo un total de 33 hechos de tránsito, donde 22 fueron choques a vehículo; cuatro choques con objeto fijo, seis atropellamientos, un volcamiento y hubo un total de 27 personas lesionadas, afortunadamente sin gravedad, y ninguna persona occisa", apuntó.