Solicitan atención a campos deportivos de La Sauceda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En estado de abandono, entre basura, aparatos de ejercicio incompletos, baños sucios y acumulación de ramas, se encuentran algunos de los campos deportivos de La Sauceda, ubicados por el Periférico Oriente.



Las canchas situadas en la colonia Proyecto Río Sonora son constantemente frecuentadas por niños, jóvenes y familias de deportistas que utilizan el área para realizar actividades recreativas.



Blanca Torrescano Zavala, quien transitaba por el lugar, detalló que el área carece de atención por parte de las autoridades competentes, pues son pocos los botes de basura que se ubican en los campos y los baños portátiles se encuentran sucios desde hace más de dos semanas.



"Entendemos que hay mucha gente que viene, y más durante los fines de semana pero nada más hay dos botes de basura y no alcanza.



"Hay cuatro baños portátiles, pero siempre están sucios, es un asco entrar y más que nada lo que nos preocupa son los niños que no tienen ni para dónde hacerse cuando vienen a jugar".



Carlota Irigoyen Domínguez, trabajadora del sector, detalló que el área situada a un costado de los campos, en dirección hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, está siendo utilizada como basurero clandestino.



Por ello solicitó atención urgente por parte de las autoridades competentes, pues dijo que además de la suciedad registrada en el lugar, la inseguridad es uno de los principales problemas que se viven en el sitio.



"Hay veces que vienen a entrenar por las tardes, pero se oscurece muy temprano y aunque sí hay alumbrado los vagos se dan sus mañas y es muy peligroso", añadió, "en lo personal no me quedo a gusto con tanto robo y asaltos que han pasado".