Expide pésimo olor fuga de drenaje en la Cuauhtémoc

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pésimo olor expide fuga de drenaje que brota de alcantarilla semiabierta en la calle Templo Mayor y Huehuétl, en la colonia Cuauhtémoc.



Brenda Orduño Juárez, quien radica en la comunidad, señaló que el brote se presenta constantemente en el lugar, por lo que vecinos ya se encuentran hartos de realizar el reporte correspondiente a Agua de Hermosillo.



"La verdad es que antes sí reportábamos, pero uno se cansa de estar denunciando y que no hagan nada. Lo que pasa es que sí la han arreglado, pero tarda máximo dos días en dejar de brotar.



"Ahorita el problema es que sale demasiada agua porque creo que la alcantarilla está mal acomodada, pero realmente el agua no ha dejado de salir".



Alfonso Huerta Velarde, colono del lugar, detalló que vecinos temen el registro de enfermedades derivadas del agua sucia.



"En las casas ya no podemos tener las ventanas abiertas porque se cuela todo el aroma, a los niños ya no los dejo salir porque es muy insalubre la calle, estamos hartos de lo que la fuga nos está causando".