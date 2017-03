Reportan el mal estado de crucero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Los Jardines denunciaron el pésimo estado del cruce de las calles Ignacio M. Altamirano y Leandro P. Gaxiola, lo cual ha originado varios percances automovilísticos en el sector.



Desde las lluvias registradas durante el año pasado en la ciudad, se comenzó a notar el deterioro de la vialidad, reportaron residentes del sector.



Fernando Noris, vecino, comentó que los hoyos afectan el tránsito normal de los vehículos por la vialidad, la cual es una de las que registran mayor circulación en la comunidad.



"Desde el año pasado cuando empezó a llover fue que empeoró, no han chocado pero sí caen muy fuerte los carros y se han dañado.



"Hemos reportado pero dicen que sí van a venir aunque realmente nunca han acudido a arreglar".



Alondra Hernández Juárez, quien transitaba por el lugar, detalló que sin atender las vialidades alternas, elementos del Ayuntamiento de Hermosillo sólo acudieron a pavimentar hasta tres calles de la colonia.



"Hace poco vinieron y arreglaron muy bonito unas calles, pero no se fijaron en las demás y según iban a arreglar todas las calles de la colonia pero no fue así".