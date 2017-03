Exigen empresarios y sociedad civil apertura al Congreso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una respuesta del Congreso y la instalación pública de un proceso transparente en las iniciativas o reformas de ley del Sistema Estatal Anticorrupción, demandan empresarios y miembros de la sociedad civil.



Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte y Leticia Cuesta, directora de Sonora Ciudadana A.C., hicieron ayer un llamado a los legisladores para construir leyes anticorrupción en base a los principios de parlamento abierto.



"Las decisiones no nomás se tienen que tomar desde Legislativo, realmente tiene que existir esa participación ciudadana, ya históricamente, hemos visto cómo no salen las mejores decisiones al no tomar en cuenta a la ciudadanía", precisó Meochi Tirado.



En dicho llamamiento, se resaltó que el proceso legislativo sobre corrupción concluye el 18 de julio del presente año, y que hasta el momento, el Congreso de Sonora no ha instalado un proceso público para comenzar los trabajos.



El posicionamiento de los líderes empresariales y ciudadanos establece que el Sistema Estatal Anticorrupción debe crear cinco nuevas leyes secundarias, reformar dos leyes estatales, ratificar un fiscal anticorrupción, integrar un Comité de Participación Ciudadana y después, el nombramiento de un fiscal de delitos electorales.



Leticia Cuesta indicó que de no realizarse el proceso legistativo antes del plazo establecido, se estaría incumpliendo un mandato, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción se creó a raíz de una reforma constitucional.



"Si nosotros nos quedamos cortos en la legistatura estatal", expresó, "muchos procesos quedarían a la laguna administrativa, además el SNA se caracterizó por ser construido por diversas voces para combatir no nada más las prácticas corruptas, sino la impunidad".



A nivel nacional sólo dos entidades federativas, de las 32 que hay en el País, han hecho la reforma constitucional y su ley secundaria para replicar el sistema anticorrupción.