Realizan labor al límite

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son varios los trabajos que existen en la ciudad que son de riesgo, que ponen en peligro la vida de los trabajadores y uno de ellos es la Unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja.



El solo hecho de que los rescatistas estén en servicio pone en peligro su vida, ya que no saben a lo que se enfrentarán y qué tan grave puede llegar a ser, no pueden predecir cómo estará el lugar del rescate, por lo que siempre tienen que ir equipados.



En ocasiones llegan a lo más alto de los cerros para bajar a alguna persona lesionada o inconsciente y en ese momento no hay tiempo para ser claustrofóbicos o tenerle miedo a las alturas, es un trabajo donde la vida está en peligro pero solamente los capacitados pueden hacerlo.



Desde el momento que entran al curso para ser rescatistas, los socorristas saben a lo que se pueden llegar a enfrentar.



El cuerpo de rescate cuenta con un arsenal de herramientas para poder sacar a una persona prensada en su automóvil, así como bucear para buscar algún cuerpo o bajar a alguien de una parte alta.



Los rescatistas tienen que ser primero técnicos en urgencias médicas y posteriormente entrar a la especialidad de cuerpo de rescate y por parte de la Coordinación Nacional de Capacitación los socorristas se capacitan en técnicos en estación vehicular y rescate en alturas.



Exponen su vida



Víctor Martínez es parte del cuerpo de rescate de Cruz Roja Hermosillo y ha pasado por varios sucesos que han marcado su vida pero uno en particular jamás olvidará, pues casi pierde la vida.



Fue en las inundaciones del municipio de Huatabampo cuando Víctor, mejor conocido como "El Mapache", rescató a ocho niños, pero llegar a ellos fue muy complicado.



"Me subí a una lancha para ir a rescatar a ocho niños que estaban agarrados de una planta de algodón pero para llegar a ellos tuvimos que arrojarles una cuerda para que la amarraran e hicimos lo que nosotros llamamos puente", contó.



El agua tenía alrededor de seis metros de profundidad y no podían apagar el motor de la lancha debido a lo fuerte que estaba la corriente, por lo que Víctor Martínez tuvo que ir por los niños.



"Me amarré a la cuerda y cuando ingresé al agua la corriente hizo que yo comenzara a dar vueltas sobre la cuerda y sentí que me iba ahogar y estaba muy desesperado, creí que iba a perder la vida, pero gracias a Dios salí adelante y pudimos rescatar a los ocho niños", manifestó.



Para él lo más reconfortante fue ver a los niños sanos y salvos, y a pesar de que casi pierde la vida, rescatar a los niños era en lo único que pensaba, poner en riesgo su vida fue una decisión y un juramento que Víctor hizo.



Humberto Torres, de la unidad de rescate urbano y rescate de buceo, es un elemento que no le teme a nada, que siempre está cuando el ciudadano lo requiere y no importa la circunstancia, pues en su mente siempre está salvar la vida de quien lo necesita.



En una ocasión fue a un servicio donde una mujer subió a una torre de la CFE y quería lanzarse para acabar con su vida, Humberto Torres lo primero que pensó al verla fue en ir hacia ella y calmarla, tratar de que desistiera de saltar.



"En el momento que llegamos no me permitió utilizar el servicio de seguridad porque la persona estaba a punto de tirarse, en cierto modo me sentí seguro y no la pensé y subí alrededor de 20 metros".



"La verdad tenía que haber llevado el equipo puesto, el arnés para ir enganchándome a la torre y que en caso de que yo me cayera quedar retenido por el arnés, es la regla que tenemos por obligación y me la brinqué porque las circunstancias así me obligaron", expresó.



Al final de día lo más importante para cada uno de los rescatistas es salvar la vida de las personas, sin importar en las condiciones en las que se encuentra ni el lugar, su única meta es llegar hasta el lesionado y tratar de salvarlo, a pesar de poner en riesgo la vida propia.