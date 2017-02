Está avenida intransitable

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Lomas de Madrid denuncian pésimo estado de la calle Sebastián Lerdo de Tejada, entre Arizona y 12 de Octubre, pues se encuentra intransitable tras el registro de más de ocho baches en la vialidad.



Dolores Pedraza, comerciante de la comunidad, señaló que aumentó el registro de afectaciones en la calle tras las lluvias registradas durante el verano pasado en la ciudad.



"Apenas hace unos dos meses entre los mismos vecinos empezaron a tapar los baches, unos con tierra y otros entre tierra y cal.



"A diario caen al menos unos tres carros de personas que no conocen bien la calle y sí han estado a punto de chocar cuando quieren sacarle la vuelta", comentó.



Alberto Betancourt Ramírez, quien transitaba por el sitio, relató que hace dos semanas, pasaba por el sector en su motocicleta cuando sufrió una caída leve que fue ocasionada por el mal estado de la calle.



"Hace poco me caí cuando andaba trabajando y la verdad fueron golpes leves en la rodilla, cadera y brazo pero sí dolió, pediría que por favor arreglen las calles y de toda la ciudad no nada más esta porque corremos mucho peligro tanto motociclistas como automovilistas", agregó.