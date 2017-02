Unison requiere elevarse al plano internacional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De cara a los nuevos paradigmas que enfrentan la economía y la sociedad en México y el mundo, la Universidad de Sonora requiere un líder que la eleve al plano internacional, reto que propone asumir Jorge Sáenz Félix como rector.



"La Universidad debe de evaluarse no tanto por sus instalaciones o sus procesos, sino por sus resultados y ese resultado es qué tan apreciado es lo que la Universidad entrega a la sociedad, en ese sentido es tiempo de una transformación", destacó.



La Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Sonora, apuntó, necesita de una persona que aglutine los esfuerzos de estudiantes, maestros y empleados en base a un fin común que es la grandeza universitaria que contribuirá al desarrollo del Estado.



Afirmó que la Unison ha sido referente en la formación de miles de profesionistas en sus 74 años de fundada, pero en los últimos ocho años la Universidad no ha cumplido con los requerimientos que la sociedad y los sectores de la producción le exigen.



"Prueba de ello es que muy pocos de los jóvenes egresados tienen espacios en el trabajo y el 48% de las carreras están en el cero o muy cercanos al 0% de posibilidades de encontrar un empleo", citó.



Para cumplir el objetivo de virar al centro de estudios hacia la sociedad del conocimiento, el maestro en Desarrollo Organizacional propone hacer alianzas al interior con los sindicatos y jefaturas y al exterior con gobiernos, empresarios y sociedad en general.



También reactivar la Escuela de Agronomía en convenio con la Universidad de Chapingo, introducir materias para fomentar entre los estudiantes el emprendimiento y ayudarles a conseguir financiamiento para realizar sus planes.



A TODOS LOS NIVELES



Abrir a la Unison a todos niveles para hacerla un motor de impulso al desarrollo de Sonora, continuó, y liderar a los más de 300 investigadores para que sus proyectos no se queden en el laboratorio y sean productos que se puedan vender, son otras de sus propuestas.



Sáenz Félix consideró que los estudios que se generan en la Universidad de Sonora no se venden porque no existen los vínculos necesarios con los sectores, lo que provoca también que los profesionistas no respondan a las necesidades de los sectores económicos.



"Para la obtención de recursos para los proyectos se requerirá de acudir al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional y a otros fondos que hay, para la investigación, como para la aplicación de la investigación hasta tener el producto terminado", comentó.



La vinculación permitirá a la Unison contar con recursos externos a los otorgados por parte de la Federación y del estado, añadió, los cuales deberán de manejarse con sobriedad, austeridad y extremo cuidado.



"¿De dónde vamos a obtener recursos financieros?, pues con la capacidad de gestión, yo soy un gestor, lo he hecho con muchas instituciones y además debemos tener en la Universidad un gestor de tiempo completo, al que le pagan por cabildear recursos a nivel mundial", refirió.



La experiencia en instituciones con organizaciones administrativas complejas, aseguró, le dan la confianza para saber que podrá tratar con los sindicatos que integran a la Unison y resolver problemas mediante un diálogo abierto y con propuestas ciertas.



ESTILO HUMANISTA



De llegar a la Rectoría de la Universidad de Sonora, Sáenz Félix aplicará una administración con estilo humanista, orientada a los procesos y honesta, que ponga a la casa de estudios en el espectro internacional en los siguientes cuatro años.



"La Universidad requiere un líder y siento y aseguro que lo soy, una persona capaz de aglutinar los esfuerzos de todas las personas y llevarlos junto por un camino para lograr lo que todos esperamos", enfatizó, "vamos a abrir brechas y ensanchar caminos para la Universidad de Sonora".